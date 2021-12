El libro definitivo

Dentro de poco publicaré mi primer libro. Será una recopilación de los artículos que he ido escribiendo para EL CORREO GALLEGO a lo largo de estos años. Creo que puede ser una obra definitiva, única, brutal.

Mi loable propósito es ayudarte a que no tengas que comprar más libros de autoayuda. Fíjate si te ayudo... Además, con la reciente gran preocupación que tiene el Gobierno en cuanto a la salud mental estoy seguro de que me concederán una buena subvención y un merecido premio por el mismo. Me imagino al presidente y a la ministra dándome la mano y felicitándome por tan magna obra. Para que les guste aún más he pensado, en la portada, incluir las coletillas “con perspectiva de género” y “mirada transversal”.

Es decir: “El psicólogo cuenta... con perspectiva de género y mirada transversal”. Y en la contraportada tendrán que aparecer, de algún modo, los términos “bioecológico y sostenible”, “app” y “ciencia”.

Lo que contenga el libro es lo de menos. Lo importante es que sientas que te ayuda, pero desde un vértice bioecológico y sostenible, que te ofrezca la posibilidad de completar contenidos interactivamente con una moderna app, y que todas las frases, palabras y signos de puntuación tengan la garantía de la marca “ciencia”.

Ya verás, cuando lo tengas entre tus manos sentirás un chute de sabiduría, tendrás la sensación de que ya posees las respuestas, que esos textos están ahí para ti, para iluminarte, para que seas capaz de superar todos los momentos bajos, y lo más importante, todas las páginas validarán tus emociones.

No será un libro incómodo que te haga pensar, que te haga daño o que te ataque, a menos que alguien te lo tire a la cabeza, claro. Al contrario, está hecho para tu especial sensibilidad. Sabe distinguir tu singularidad y te respeta.

Y algo más, si en algún momento te cansas, te da pereza seguir leyendo o te aburres, puedes pasar de él sin problema. No te dirá nada. Lo entenderá. Sabe que lo importante eres tú. Si estabas hecho un mar de dudas sobre qué regalar este año acabo de aclarártelas.

Ya lo sabes. Confía en mí. Es un libro fantástico.