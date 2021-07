El mejor país para muchas cosas

Me encantó la foto que me pasó esta semana Antonio Hernández, pero la verdad, no tenía ni idea de qué es lo que les iba a decir sobre la imagen. ¿A ustedes que les transmite, soledad, humedad, desconcierto, desconsuelo...? A mí, sinceramente, me produce una sensación así como de paz, de tranquilidad, de sosiego. Lo cierto es que no me gustan las aglomeraciones y me imagino disfrutando de la inmensa monumentalidad del conjunto arquitectónico e histórico del Obradoiro sin público alrededor, como si fuera el único espectador habilitado para imbuirse de tanto arte, tanta belleza y tanta espiritualidad. Eso sí, hay que ser capaz de desconectar, de vivir el momento, el instante.