“El miedo es una cárcel mental de la que tú tienes las llaves”

Curro Cañete, uno de los autores más populares del momento sobre inteligencia emocional y coaching habla en esta entrevista de su nuevo libro, Ahora te toca ser feliz, publicado por Planeta.

Seguramente resultaría difícil encontrar a alguien tan convencido de que la felicidad puede lograrse (y no sólo de una manera efímera) como el escritor y periodista Curro Cañete. Hablo con él con motivo de la aparición de su último libro, Ahora te toca ser feliz, quizás el más completo y elaborado de cuantos ha escrito hasta ahora.

Aún recuerdo el entusiasmo que desplegaba en la charla que mantuvimos hace exactamente un año, cuando publicó El poder de confiar en ti, también en Planeta. Allí ya hablaba Curro Cañete de la necesidad de la autoestima, de confiar sobre todo en el presente y de tener cuidado con la nostalgia, de separarse cuanto antes de las influencias tóxicas que arruinan nuestra vida.

Fue aquel un libro de largo recorrido. Tuvo una acogida extraordinaria, también en el extranjero. Incluso algunos personajes mediáticos, como Ricky Rubio, reconocieron públicamente que les había ayudado mucho. Ahora mismo, podría decirse que Curro Cañete es uno de los autores de moda en este universo del crecimiento personal y el mindfulness. Quizás porque su compleja biografía, no exenta de obstáculos y episodios traumáticos, como la temprana muerte de su hermano Rafa a los 32 años, le sirve para demostrar que él es el mejor ejemplo de todo lo que uno puede lograr si se dedica a ello con la intensidad suficiente.

Lo que me sucede cuando te leo, Curro, es que tengo una sensación de verdad. No hay nada impostado, todo parte de tu propia experiencia vital. Es decir, tú has sido tu primer paciente, digamos. Te aplicaste a ti primero todas estas teorías sobre cómo lograr la felicidad.

Es importante ser ejemplo de lo que uno enseña. Quiero ayudar a los demás a que hagan realidad sus sueños. Si yo no lo lograra, algo no estaría funcionando. Hay que hacer de cada día el mejor de los días: como si fuera el último que vivimos. Creo que mis libros son una extensión de mí: yo vivo desgarradamente. Intento darlo todo, todos los días.

A veces, en esta sociedad acelerada y algo confusa, o quizás ciega, uno tiene la sensación de que la felicidad se ha convertido para algunos en un objetivo de segunda clase. Pasa como desapercibida.

Sí. Y no deja de ser algo terrible. No concibo ningún otro objetivo primordial que no sea la felicidad. No hay proyecto más ambicioso. La felicidad produce energía, el mero hecho de buscarla ya es energético.

En el libro hablas algo de la pandemia, pero lo escribiste antes.

Algo se dice, sí. Pero tampoco quería que estuviera tocado por toda esta historia. Ahora, es cierto que la pandemia justifica aún más lo que yo propongo. Siempre vamos a tener excusas para la aplazar la felicidad. El presente sigue siendo lo mejor que tenemos, a pesar de estas circunstancias.

¿Recibes consultas de gente que te dice: “con esto que está pasando, mi mundo se ha derrumbado”?

Sí, desde que empezó el confinamiento. He recibido muchos mensajes desesperados. Pero sobre junio decidí que no podía perder mi paz interior, porque, si la pierdo, no puedo transmitirla. Mi sensación es que durante la pandemia se nos insiste mucho en la salud física, que me parece bien, pero en cambio se habla muy poco de la salud mental de la gente, que es igual de importante.

¿Cómo te sentiste cuando todo esto empezó?

Lo único seguro es que nada es seguro. No tengo una visión catastrofista, porque hay aceptar la muerte con naturalidad. Sé que cualquier cosa puede acabar de pronto, como me pasó con mi hermano, o con mi amigo Demian, del que hablo en el libro, que también murió hace poco tiempo. Pero sí, el confinamiento también me desbordó emocionalmente. Estuve en un apartamento muy pequeño, y me pedían sin parar vídeos de colegios, de residencias de ancianos... hasta que corté las noticias. Hay que estar informado, es cierto. Pero no podemos vivir en el miedo. El miedo es el gran limitador. No podemos regodearnos en las noticias negativas. Me fui a Londres y corté con todo. Hay que enfocarse hacia lo cercano, lo personal, lo afectivo. Lo amable es muy poderoso. El miedo, en cambio, es mucho más contagioso que el coronavirus. El miedo es una cárcel mental que hay que destruir cuanto antes: y tú mismo tienes las llaves.

¿Crees que vivimos en una superficialidad sin matices?

Creo que lo raro, o lo diferente, o lo revolucionario, no les gusta a muchos. Lo distinto siempre causa más problemas que el rebaño,. Yo animo a la gente a que desarrolle su libertad, porque la fuerza que poseemos, cada uno de nosotros, es increíble.