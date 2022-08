El museo MEGA celebra el Día Internacional de la Cerveza el fin de semana

A Coruña. Del jueves 5 al domingo 7 agosto, MEGA Museo Estrella Galicia celebra su #BeerWeekend: un fin de semana lleno de sorpresas cerveceras para celebrar el Día Internacional de la Cerveza en un espacio museístico único en España, experiencial y divulgativo, diseñado para ver, oler, tocar y probar la cerveza, su historia y su estilo más genuino.

Durante la visita general a MEGA, con motivo del Día Internacional de la Cerveza, al adquirir cualquiera de las entradas que dan acceso al museo, este fin de semana se han programado diferentes pases a lo largo de cada jornada para descubrir distintos estilos de cerveza a través de charlas distendidas con cata que tendrán lugar en la Sala de Degustación. De este modo, el público podrá conocer y probar tres estilos diferentes de cerveza: una lambic de cereza, la Lindemans Cuvee Renee 2019; una ahumada, la Schlenkerla Smoked Wheat Beer; y una atrevida gose, la Salty Kiss.

BOTELLA SARGADELOS ARTE SONORO by MEGA & Co.MEGA y Sargadelos nunca han sonado tan bien como este mes de agosto. MEGA & Co. ha lanzado una nueva botella de edición limitada en colaboración con Sargadelos, con la singularidad de que la música es el leit motiv de su diseño. De este modo, música, cerveza y artesanía se funden en un modelo exclusivo, fiel al más puro estilo de la histórica casa de cerámica gallega, que reinterpreta una vez más uno de los símbolos más reconocibles de Estrella Galicia: su botella. El diseño, fiel a los nuevos tiempos, incorpora el reciente restyling del logo de EG.

La iniciativa MEGA & Co. continúa así su apuesta por apoyar el talento y la creatividad de origen gallego, uniendo fuerzas con una de las casas de diseño con mayor reconocimiento y carácter de nuestra tierra. Cada botella de esta nueva edición de ‘arte sonoro’ es única, ya que su cuello está numerado y su packaging incluye un acta numerada a mano, además del sello de calidad y autenticidad de Sargadelos. Esta edición limitada -solo se han fabricado 500 unidades de estas nuevas botellas- se puede adquirir físicamente en la tienda de MEGA, en la planta baja del museo, y también online, en la web de La Cervecería de la Resistencia.

El vínculo de Estrella Galicia y Sargadelos tiene su razón de ser en su origen y su pasión por Galicia. Su apuesta por la cultura y su cariño y cuidado de lo nuestro ha creado un lazo que a lo largo de los años se ha traducido en diferentes y exitosas colaboraciones entre ambas firmas. En esta ocasión, Estrella Galicia y Sargadelos han creado un diseño de marcado carácter cultural, centrado en la música: la botella Sargadelos Arte Sonoro by MEGA & Co. Redacción