El papel de la digitalización para frenar miles de pérdidas de trabajo por la crisis de COVID19

Nos encontramos sin duda alguna en una situación de crisis a distintos niveles. Durante el pasado año hemos visto como miles de empresas españolas se han visto e la obligación de digitalizar su negocio para poder subsistir.

La verdad es que este proceso de digitalización viene siendo un asunto complicado de forma generalizada. Son muchas las empresas que se han resistido al cambio, a esta nueva era digital. Y es de vital importancia adaptarse a las necesidades que requiere el mercado si no, como hemos podido comprobar, aparecen nuevos competidores que arrasan gracias a la buena gestión y actúan de forma consecuente a la evolución digital.

Otro gran problema de la sociedad en la que vivimos, es la falta de profesionales realmente cualificados para desarrollar trabajos relacionados directamente con el ámbito digital. El sistema educativo implantado a día de hoy está desfasado y cada vez lo estará más. En la entrevista a Roberto Gamboa en el Economista vemos como existe una clara ineficiencia en la educación y por esa razón él y su equipo se encarga de formar a profesionales válidos para sacar adelante empresas gracias al proceso de digitalización en el Instituto de Tráfico Online.

Por supuesto es importante la educación reglada, pero... ¿Salen los jóvenes de hoy en día preparados para afrontar el mundo real que avanza a velocidad de la luz para ser realmente eficientes? Es necesario tener conocimientos que se puedan aplicar hoy mismo y que tras aplicarlos se pueda ver un progreso. Un progreso real basado en objetivos que podamos cuantificar.

Vivimos un momento en que la falta de profesionales capacitados y preparados hace que muchas empresas no estén progresando. El desconocimiento de la población en general sobre los mercados actuales, digitalización, gestión de equipos, gestión financiera y un largo etcétera hace que la crisis cale hondo.

Querido lector, si tú eres una de estas personas emprendedoras y que tienes conciencia de la necesidad de estar presente en el mundo online y que necesitas ayuda. No tarde más, ponte en contacto con profesionales que tengan aptitudes y cualidades para hacerte crecer. Te animamos a aprender también, es necesario tener un hábito de aprendizaje continuo. Hoy en día no nos podemos permitir no aprender y no estar informados de las últimas tendencias.

La educación es vital para sobrevivir en la actualidad. Las nuevas tecnologías avanzan rápido, los mercados están en continuo movimiento, la posibilidad de trabajar a nivel mundial es real y si decidimos que el paso a la digitalización no es importante, estamos perdidos.

Es el momento perfecto para ponerse manos a la obra, no perder ni un minuto más y ponerte en manos de profesionales mientras te educas al respecto. Llevar las riendas de una empresa no es nada sencillo, pero si te rodeas de profesionales que aman su trabajo, aprender, estas al día y te lo tomas en serio... Déjanos felicitarte, amigo. Te encuentras justo en el momento ideal y casi obligatorio para cambiar. Un cambio a mejor en el que verás crecer tu negocio.