El precio de la luz nos obligará a ponernos las pilas

Ya saben que me gustan los pájaros, pero de los que tienen alas. Los otros, los de la cara dura, los listillos, despabilados, sabiondos, abusadores..., esos no me agradan nada de nada, me dan dolor de barriga y me provocan náuseas. Y no vean cuántos hay, tantos, tantos que en ocasiones parece que se nubla el cielo. ¿Cuántas veces tuvo usted que lidiar, sufrir, aguantar o soportar a algunos de esos cucos, zorros avispados, alimañas, bestias, sabandijas o bichos? El quid no está en torearlos o sortearlos, sino en evitar que nos dejen secuelas esos inmundos vampiros que lo único que buscan es vivir o trepar a cuenta de los demás, aprovecharse de la buena fe, de la solidaridad, la bondad, la amistad o la camaradería. Y todos sabemos quienes conforman esa bandada de cuervos negros y premonitorios, con perdón para los cuervos. Así es la vida, un sinvivir.