‘El Puma’ vai revolucionar esta noite a emisión do ‘Land Rober’

O cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma estará hoxe como invitado protagonista e revolucionando o Land Rober, o programa que dirixe e presenta Roberto Vidal e se emite a noite dos xoves na Televisión de Galicia. Haberá nalgún aperto para descubrir como vive unha estrela da música. Tamén vai haber tempo para dar o cante e Pili Pampín ten moito que ver nisto.

E como a música non faltará, haberá unha nova entrega de Vexo voces. Queda moito talento por descubrir!

E ollo porque ata Pili Pampín vai ser interrogada por dous policías por mor das súas cancións! Víctor Fábregas xa está argallando das súas para esta encomenda.

Pola súa banda, por que os cans ladran e non falan? Que foi o que nos deu aos humanos a posibilidade de falar? Hoxe, no Quen anda aí? os presentadores e convidados daranlle a volta unha morea de curiosidades co colaborador Xurxo Mariño, que lle dará moito e ben á lingua!

Además, este venres estréase na TVG Clac, o novo programa de cinema da canle pública, co audiovisual galego como protagonista absoluto. Cunha periodicidade semanal, Clac emitirase na G2 ás 23.00 horas e estará presentado e dirixido pola xornalista Tania Fernández Lombao.

Realizado no estudio 5 de San Marcos, contará, amais, coa colaboración do experto en cinema e compañeiro dos medios públicos galegos Eduardo Galán. En cada edición desenvolverase un coloquio con membros do equipo da película seleccionada, duns 30 minutos, e despois da conversa emitirase a película.

Na súa estrea, estará dedicado a adaptación cinematográfica da obra máis emblemática de Eduardo Blanco Amor, A Esmorga.

Para achegarse as reviravoltas desta produción de éxito, conversarán no programa o director da cinta, Ignacio Vilar, e a actriz Sabela Arán, que formou parte do elenco principal. A Esmorga conta as traxicómicas peripecias do Cibrán, o Milhomes e o Bocas, interpretados por Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán Morris, nunha noite de bebedela polos arredores de Auria, a cidade literaria coa que Blanco Amor reelaborou desde a distancia do exilio o seu Ourense natal.

Clac irá combinando, nas sucesivas entregas, estreas cinematográficas con longametraxes galegas xa ofrecidas pola TVG. Con esta nova proposta, a Galega busca achegar os profesionais do cinema á audiencia, para permitirlles explicar os seus traballos, as súas pretensións e ofrecer un contexto sobre as películas que se proxectan, así como amosar o lado máis humano do cine.

Así, en próximas semanas, o novo espacio achegará títulos galegos, como León e Olvido e Altas presións, xunto a estreas como Trote, edición á que asistirán o director da cinta, Xacio Baño, e o guionista Diego Ameixeiras, e Dhogs coa participación do seu director Andrés Goteira e da actriz Melania Cruz.

Ademais, o espazo incluirá unha sección coa actualidade cinematográfica.