El resurgir de la coctelería y los nuevos destilados ecológicos

Sus flamantes técnicas de mezclado, sus malabares con botellas, vasos y cocteleras, y sus utensilios con piedras y metales preciosos, hicieron que Jerry Thomas triunfase como bartender en el Nueva York de 1850 y sea considerado, con el paso del tiempo, en pionero de la coctelería y padre de la mixología moderna. Suyos son el Tom & Jerry y el espectacular Blue Blazer, una bebida en cuya elaboración aparece una cascada de fuego líquido ante los ojos de los clientes, y que resulta muy vistosa, y suyo es también el mérito de que la coctelería iniciase su expansión al viajar a Europa para mostrar sus creaciones líquidas.

Con épocas más afortunadas y otras más oscuras, y combinaciones que ya forman parte de la historia, el renacer de la coctelería se produjo en los años noventa y desde entonces no ha dejado de crecer y reinventarse constantemente.

El auge de la mixología molecular, los cócteles saludables elaborados sin alcohol o su unión con la gastronomía han hecho que cada vez esté más presente en las cartas.

Y también lo estará en la próxima edición del Galicia Fórum Gastronómico, previsto para septiembre en A Coruña, que incluirá como novedad un espacio dedicado en exclusiva al mundo del bar y la coctelería, el Cocktail Bar Fórum, coordinado por Miguel Arbe y Pablo Gómez, del Bordello Parlour, el único local gallego junto al Vitter de Vigo que aparece en el Top Cocktail Bars, una especie de guía Michelin de las barras de España y Portugal.

El objetivo es “dar a conocer las últimas tendencias en mixología con grandes nombres, como José María Gotarda, Javier de las Muelas o Giacomo Gianiotti, entre otros.

Así, entre sus atractivos figura una barra en la zona de comidas “en la que se recreará un mapa de Galicia con todos los estilos de elaboración propia que se están desarrollando”, explica Pablo Gómez, que adelantó que “serán bares gastronómicos en los que estarán presentes todos los estilos, como coctelería de imagen, que entra por los ojos, pero sin descuidar el sabor; de hotel, de restaurante, con barmans que trabajan para este tipo de servicio; turística, con los representantes más importantes de cada ciudad, y también coctelería clásica, con los pioneros, y de nueva creación, con subproductos propios hechos a partir de destilados o macerados”.

BARTENDERS. En cuanto a los profesionales que van a participar con ponencias y actividades se encuentran profesionales de la talla de Javier de las Muelas, pionero y uno de los referentes a nivel empresarial y conceptual de la coctelería en España, con medio siglo de actividad; José María Gotarda, del Ideal Cóctel Bar de Barcelona, uno de los precursores de la coctelería clásica en España, o Miguel Gómez, gerente de Aguardientes de Galicia, una de las destilerías de mayor prestigio a nivel internacional.

También estará Giacomo Gianiotti, uno de los mejores bartenders de España, del equipo de Paradiso en Barcelona y número 3 en el ránking mundial de The World’s 50 Best Bars de The Blend Scholarship.

En cuanto a la temática que se abordará en este novedoso Cócktail Bar Fórum, Pablo Gómez opina que “a nivel conceptual, será muy interesante la ponencia de Javier de las Muelas, que hablará de la evolución de la coctelería en España, pero sobre todo del giro que está dando él y como visión de futuro hacia los destilados ecológicos y la coctelería ecológica”, una cuestión muy vinculada al eje temático de esta edición del GFG, que no es otro que la sostenibilidad especialmente en las cocinas del Atlántico.

Otra de las ponencias será Maridajes reales entre coctelería y cocina de alto nivel, y que a juicio de Gómez será “también muy interesante ver esa relación y acercarse a la coctelería gastronómica, ya que hasta el momento solo se daba con vinos y más recientemente algo con cerveza, pero no con cócteles”.

No hay que olvidar que la coctelería se ha sumado al desarrollo creativo que ha experimentado la gastronomía, y muchos cócteles se han convertido en el complemento ideal de las preparaciones culinarias, acompañando cada plato.

De la tierra a la copa, otra de las charlas, “unirá a un productor y a un barman para contar el camino que va desde el cultivo de un botánico a convertirse en ingrediente de un cóctel”, explica Gómez, quien además señala que también habrá ponencias centradas en las experiencias personales y profesionales de algunos bartenders, y otras sobre cuestiones relacionadas con la actualidad del sector, como la imagen de la coctelería en redes sociales o la destilación en Galicia.

Además, se podrán conocer nuevos productos. En este sentido destaca el nuevo destilado de Petroni (Pernod Ricard), que se presentará en exclusiva en el próximo Fórum.