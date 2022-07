El retrato oficial de Dolores Delgado, de Rita Martorell, está en la galería de ministros

Arte. El retrato oficial de la exministra de justicia Dolores Delgado, creado por la artista Rita Martorell, ya forma parte de la galería de los ministros del Ministerio de Justicia. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acompañó a Delgado en la ceremonia en la que se procedió al descubrimiento y posterior colocación del retrato oficial, una tradición que se remonta “más allá del siglo XIX”, tal y como señaló Rodríguez.

En los parlamentos previos al descubrimiento del retrato, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se mostró muy satisfecha con el trabajo de Rita Martorell y explicó que la elección de la citada artista, fue una decisión muy reflexionada. “Es una gran responsabilidad porque va a perpetuar tu imagen, pero no es la tuya es lo que has hecho a lo largo de un mandato en el Ministerio durante el tiempo que has ejercido esta altísima responsabilidad. Yo quería que fuese una mujer, creativa que interpretase más que copiase una imagen”. Y opté por Rita Martorel. La artista catalana pintó hace años el cuadro de Gerardo Fernández Albor, tras haber ejercido como eurodiputado en Estrasburgo que cuelga en las paredes del Bundestag berlinés. El expresidente de la Xunta presidió la Comisión para la Reunificación de Alemania y es el único español que goza de tal privilegio en la sede parlamentaria. ECG