El Rías Baixas Fest levanta el telón junto con el PortAmérica

Los Rías Baixas Fest 2022 levantarán el telón del 2 al 4 de junio con la décima edición del PortAmérica, una propuesta que une música, naturaleza y gastronomía y que en este año regresa a la normalidad tras la pandemia, marcando, además, el primero de los conciertos multitudinarios del Xacobeo.

La Azucarera de Portas, uno de los tres escenarios donde tendrá lugar el festival, junto a la carballeira y el recinto de A Tafona, en Caldas de Reis, acogió este lunes la presentación oficial del evento, que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, calificó de “referencia de la industria musical en todo el Estado”.

La presidenta dijo que esta edición “Queremos reír, queremos música, gastronomía, territorio, espacio natural, queremos compromiso con el medio ambiente e igualdad y felicito a este evento por promover que haya nuevos valores y que sea paritario y por hacer un esfuerzo porque haya mujeres visibles en el ámbito del alta gastronomía”, ha dicho Silva.

En el campo musical, PortAmérica contará con las principales figuras de la música gallega, nacional e internacional. Arrancará el 2 de junio con Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román, Grande Amore.

El viernes 3 de junio actuarán WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You y The Parrots. Finalmente, el sábado 4, será el turno de Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Queralt Lahoz, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani y Flecha Valona.

En relación al showrocking, comisariado por Pepe Solla, reunirá a cerca de cuarenta chefs gallegos, del resto del Estado y del mundo que suman 24 estrellas Michelin y 39 soles Repsol, que hacen del festival en una experiencia diferencial única.