“El rol del profesor tiene muchas dimensiones: Yo a veces me veo maga, payasa, psicóloga, policía, cuidadora...”

Aprender física de forma divertida y en inglés. ¿Cómo lo has conseguido?

Bueno, aprender física es divertido, sobre todo cuando los conceptos que se aprenden están relacionados con uno mismo, con sus propias experiencias, con preguntas y curiosidades que uno tiene adentro y alguien es capaz de guiarlas hacia la luz.

El hecho de que sea en inglés tiene que ver conmigo, con mi experiencia como profesora, que siempre ha sido en el ámbito de colegios británicos o internacionales, es decir, en inglés. Yo empecé la carrera de Física en Santiago de Compostela, pero la terminé en Inglaterra. Hay gente que se piensa que el hecho de que sea en inglés complica más las cosas, pero en realidad no es así. En la física, si bien hay palabras, hay muchas menos que en carreras de humanidades. Nosotros tenemos más gráficas, más fórmulas que no varían en un idioma u otro.

¿Cómo es Physics Revision Guide (Caligrama)? Imagino que su formato es atractivo...

Son seis libritos finos tamaño casi A4, que nacen de libretas amplias, de páginas blancas, donde me preparé a conciencia la primera serie de clases temáticas: Y así fue naciendo primero la astronomía, la geología, y la ciencia general. Es difícil de creer, pero durante la primera fase de la creación de las libretas no tenía internet, pero sí un montón de bibliografía. Visualizaba la página como si fuera la pizarra, y después, libreta en mano hacia las ilustraciones que quería que los alumnos tuvieran en sus libretas. Cuando le das al alumno una expectativa alta, y tiempo para conseguirlo, lo hacen increíble.

¿Por qué sentiste la necesidad de escribir este libro?

En esta era de contenidos digitales y powerpoints, sentí que la clase perdía aprendizaje y aptitudes tan básicas como son la observación fina. Hacer un libro así de manera tan artesanal funciona bien con los niños, que les encanta dibujar, y por qué no, dibujar un corazón tras observar una disección enfrente de ellos.

¿Piensas que aunque tu gremio hace lo que puede, no acaba de trasmitir bien del todo?

Hay un montón de presión en el día a día del profesor, clases contra reloj, reuniones, evaluaciones, etc. Y después están las dinámicas del grupo, a menudo demasiado numeroso, que son las que marcan la realidad de la clase. Con todo esto, y quizás una falta de apoyo o control hacen que no siempre se trasmitan los conocimientos con éxito.

También pienso, relativo a este éxito del que hablamos, que no es ni permanente ni seguro. Es decir, un buen profesor tiene clases mediocres y clases brillantes.

Ojalá yo hubiera tenido profesores de Física que explicaran bien. No todos tenemos tanta facilidad para las ciencias... y la clave está en entender la asignatura, porque una vez que comprendes los conceptos, es apasionante y puede llegar a encantarte.

Absolutamente, profesores que transmitan pasión por la asignatura, o simplemente capacidad de cercanía y empatía marcan la diferencia en la experiencia de aprender. Tanto en Santiago como en Inglaterra he tenido profesores que han sabido transmitir y motivar más allá de la materia que impartían, resalto a Lisardo Núñez Regueira, que fue precisamente él que me aconsejó ir a la universidad de Surrey para continuar mis estudios, y a Jim Al-khalili, profesor de Mecánica Cuántica de Surrey que tenía la capacidad de hacer que en el aula pareciese fácil de entender.

¿Crees que falta vocación entre los profesores y que por eso no los hay como tú?

No, en general, creo que hay mucha vocación en esta profesión. El que decide enfrentarse día a día a una clase de adolescentes y hacer de esto su profesión, entra sin duda con gran dosis de motivación. Lo difícil, supongo, es mantenerla a lo largo de los años, pese a las dificultades que puedan ir surgiendo, y confiando que el trabajo que uno hace tiene un impacto enorme en la sociedad.

¿Estas vocaciones no se podrían fomentar por la Administración, para que la figura del profesor estuviera más valorada socialmente?

Por la Administración seguramente, pero también desde casa. ¡No solo la figura del docente, el panadero, el barrendero o el periodista! Es importante inculcar respeto y valorar el trabajo que cada uno desempeña para que las cosas funcionen mejor.

En particular el rol del profesor tiene muchas dimensiones: Yo a veces me veo un poco maga, payasa, psicóloga, mediadora, policía, cuidadora... Todo con grandes dosis de paciencia.

Mi hijastra adolescente dice que echa de menos que cada vez que empieza un curso nuevo, el profesor de turno piense que todos saben lo mismo (es decir, mucho) y que no valore qué conocimientos tiene el alumnado. ¿Te han planteado esto alguna vez? ¿Qué piensas al respecto?

Punto superimportante, quizás el punto de partida de cada nueva clase: ¿Cuánto saben tus alumnos sobre el tema que vas a tratar? Sacar esta información a fuera para desde aquí enseñarles algo nuevo es fundamental. Después está el otro tema, y es darse cuenta que cada uno llega con su mochila de conocimientos y aprende a su propio ritmo. Por esto es muy interesante cambiar de estilo cuando se da clase, no solo para fomentar el factor sorpresa, sino para incluir y descubrir a tus alumnos.

De hecho, muchos querrían tener a la ‘youtuber’ Susi Profe de docente...

He tenido que mirar a Susi para saber quién era, tengo mis canales favoritos a la hora de aprender y enseñar, pero dentro de habla inglesa.

Lo bueno de Susi o de cualquier otra enseñanza a demanda es que uno lo consulta cuando está listo para recibir los conocimientos. Pasa a menudo, en las clases convencionales, que el alumno no está en esa disposición por la razón que sea (6 horas de clase, cansancio, necesidad de socializar...). Una clase real no se puede pausar o rebobinar cuando uno quiere. Pero tiene otros beneficios muy importantes. La interacción, por ejemplo, y por supuesto la adaptación del profesor a las necesidades de su alumnado en particular.

El pasado curso escolar hemos visto cómo las clases online se convertían en una realidad para casi todos, hemos sufrido sus limitaciones, pero también hemos aprendido a sacar el mayor partido de la circunstancia. Al fin y al cabo, somos trabajadores esenciales, y el adolescente lleva preparándose para esta era digital ya un tiempo.

Conoces muy bien el sistema educativo británico. ¿Qué podríamos adoptar de él? ¿Enseña mejor las asignaturas de ciencias, por casualidad?

El sistema educativo británico tiene muchas cosas buenas, en general es mas práctico. La teoría sigue existiendo, pero a menudo hacen que el alumno saque sus conclusiones después de la experiencia. También pretende más dinamismo en el aula, más allá de la clase liderada por el profesor. Es verdad que debido al control de calidad por el que tienen que pasar los profesores y los alumnos hace que sea mucho más homogéneo, cortado por un mismo patrón.