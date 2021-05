El sano ejercicio de ponerse en el lugar del otro

Hoy vengo cañera, así que, que me perdonen los políticos de turno que se sientan aludidos, porque siempre hay honrosas excepciones, pero así en general, creo que les hace falta un día especialmente pensado para ellos y dedicado a que lo vivan como personas de a pie, con todo lo que eso supone. Creo firmemente que les cambiaría bastante la percepción que parecen tener de la vida cotidiana y en consecuencia, les ayudaría a tomar mejores decisiones.

Porque no hay nada como vivir uno mismo determinadas situaciones para darse cuenta de lo que funciona y lo que no. Y a estas alturas estoy por pensar que a veces las obviedades y lo razonable se pierden en los despachos, y que los privilegios no dejan ver más allá que lo que uno tiene delante y en línea recta.

Digo yo que si el Día de la Bicicleta, por poner un ejemplo, sirve para comprobar por uno mismo a fuerza de utilizarlas durante una jornada, los problemas con los que se encuentran a diario los ciclistas y consecuentemente buscar cambios, el que los políticos vivan durante 24 horas sin coche oficial, teniendo que fichar en el trabajo, desplazándose en bus urbano, haciendo gestiones en los organismos públicos, guardando sus turnos y haciendo las colas de rigor, haría que probablemente tomasen mejores decisiones con respecto a mil cosas que nos afectan en el día a día.

Resumiendo, que siendo mal pensada solo lo justo, me da que si los políticos tuviesen que hacer una cola de cuatro horas para coger la entrada a un recinto, ese sistema de acceso funcionaría mil veces mejor. Y como eso, todo lo demás.

Así que yo propongo instaurar el Día del Político en la Piel del Ciudadano, y a ver qué tal. No sé si serviría para que hiciesen muchos cambios, pero desde luego les daría una visión más amplia que la que permiten los despachos. Y eso, buena falta hace.

TAMBIÉN ESCASEA UN POCO EN EL GREMIO EL SENTIDO COMÚN. Ese que demuestran no tener cuando se ponen a marear la perdiz con las vacunas. Que primero sí, que luego ya no; después las aparto, y a continuación las vuelvo a poner. A ver, aclárense, señores, y a ser posible, háganlo haciéndoles caso a los científicos, que para algo son los que saben del tema. ¿No? Y si ya de puestos, dejan de jugar al pito pito gorgorito con los grupos de edad a los que les toca cada vacuna y aplican con rigor las indicaciones del prospecto, sería directamente maravilloso.

Como también lo sería para mí que dejasen de hacer combinaciones con ellas como si jugasen al Quimicefa, que es lo que parece que están haciendo. Y desde luego y sobre todo, que no nos hagan decidir una pauta médica a los que no lo somos. Porque que tenga que ser uno mismo el que decida si combina o no las vacunas ya tiene guasa, por decirlo de forma suave y sin que me riña mi madre, algo que sin duda haría si lo expreso como lo siento. Pero vamos, quede claro que no es nada, pero que nada bonito lo que pienso del político de turno que me obliga a tomar una decisión para la que no creo estar preparada, y para más inri, con firma de por medio sobre un papel que deja entrever que allá me las den todas con la decisión que tomo.

Y ya de puestos, pregunto. ¿Esto crea precedente y de ahora en adelante ya puedo yo elegir medicamentos y laboratorio cuando vaya a mi médico de la Seguridad Social? Porque ver lo veo igual, pero apuesto mi cabeza a que nada que se le parezca.

En fin, que ya dije que hoy me había levantado guerrera, y los políticos me lo ponen bastante fácil.

MENOS MAL QUE PARA COMPENSAR MI MAL HUMOR, se están relajando poco a poco las medidas restrictivas, aunque todavía busco a alguien que me explique una cuestión que no entiendo: la razón de tener que haber hecho una reserva antes de las nueve para poder cenar, cuando lo lógico sería poder hacerlo si hay sitio, y si no... pues a fastidiarse y en paz. ¿No? Si alguien lo sabe, por favor que me mande un mail.

Pero el caso es que la ampliación de horarios y el incremento de vuelos me tiene bastante contenta. Igual que el regreso de las Noitinhas al NH Collection, que dirige Esteban Iglesias, y que aunque no tienen nada que ver con las primeras que se pusieron en marcha, son toda una declaración de intenciones de resilencia.

Personalmente, yo admiro a quienes luchan por buscar salidas, a los que reformulan sus proyectos para sacarlos adelante, y a los que no sucumben a la fatiga pandémica. Ojalá su ejemplo sea más contagioso que este virus que no nos deja vivir.