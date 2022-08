El vino Albariño, un símbolo de Galicia

La Festa do Albariño de Cambados celebra su LXX edición entre los días 29 de julio y 7 de agosto, después de dos años de obligada ausencia. Cambados está muy ligado al Albariño Rías Baixas, que da de comer a muchas familias y constituye un punto de encuentro entre vecinos, amigos y turistas.

Es una fiesta con actividades para todos los públicos. En 2018 fue declarada de Interés Turístico Internacional y tiene una gran afluencia de visitantes.

El programa es muy completo y contempla grandes orquestas gallegas, artistas de proyección internacional, música actual para la juventud, sin olvidar a grupos y artistas cambadeses.

Son diez días de celebración para dejar atrás la pandemia y apoyar al sector de la hostelería, que fue uno de los más castigados en esta época.

El pregón estuvo a cargo de Aurora Vidal Cabanillas y la primera actuación estelar fue la del famoso reguetonero Nicky Jam.

Hoy, miércoles, se abren las casetas de degustación en el Paseo da Calzada. En la Praza do Concello habrá juegos tradicionales para niños y adultos; los pasacalles estarán a cargo de la charanga Alambique, además de un espectáculo infantil en el parque de Torrado y concierto de Leda Atómica en Alfredo Brañas. Por la noche actuarán en la Praza de Fefiñáns Beny Jr y Morad y la orquesta Marbella en la praza do Concello.

El jueves, en el Parador de Cambados se realizará la Cata Prima, se inaugurará el Túnel do Viño y, por la noche, están previstos los conciertos de Boudebou y Susana Seivane, y la orquesta Los Satélites.

El viernes tendrá lugar la Cata Derradeira, los conciertos de LaMontagne and PicoAmperio y la cantante Amaia en Fefiñáns, y en el Paseo de San Tomé la Orquesta La Oca Band. Y el sábado, conciertos de Dani Cornes y Dorian y el grupo Puzzle.

El domingo, 7, alborada a cargo del grupo de gaitas Os Carballeiras; a las 13 horas desfilarán las asociaciones culturales y grupos folclóricos de Cambados; a las 13:30, acto de investidura de Damas e Cabaleiros do Albariño, en el que se hará entrega de las distinciones y nombramientos de Xóvenes Albariñenses, Albariñenses de Honra e Follas de Prata; a las 14:30, en el Pazo do Torrado, Xantar do Albariño y apertura notarial del sobre con los nombres de los vinos premiados en esta LXX Festa do Albariño; por la noche, concierto de la Banda de Música de Castrelo, actuación del Grupo M5, y como remate, a las 00:00, gran espectáculo pirotécnico.