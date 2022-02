Email marketing, una estrategia con resultados excelentes

El marketing y la publicidad son sectores que se encuentran en un cambio constante de reinvención, siempre al tanto de las nuevas tendencias y cambios en el mercado. Las labores de marketing que se llevan a cabo en una empresa son muy variadas y, en este caso, el artículo presente se centra en el email marketing.

Es común el uso de mailing en las empresas, siendo una de las herramientas más utilizadas debido a su comodidad y rapidez a la hora de informar sobre novedades y productos o servicios ofertados a su cartera de clientes potenciales.

Las comunicaciones en el ámbito empresarial entre clientes y proveedores se realizan en su inmensa mayoría por correo electrónico, ya que de esta forma queda todo por escrito para seguridad de ambas partes y no necesitan destinar excesivo tiempo a la hora de la comunicación. En el caso del email marketing, la empresa aprovecha esta forma de comunicación para presentar sus ofertas de forma totalmente personalizada, hoy en día es imposible que un negocio funcione sin la ayuda de los correos electrónicos.

A pesar de que en los comienzos de este tipo de marketing se encontró con algunas trabas, como su consideración de spam o correo no deseado, hoy en día es una técnica muy utilizada en el entramado de la publicidad. La mayoría de empresas realizan el envío de Newsletters a clientes potenciales sobre novedades en sus servicios de forma periódica, manteniéndolos al tanto y creando una especie de fidelización con los mismos, es importante que la información que se envíen les reporte interés a los destinatarios.

Motivos por los que utilizar email marketing en su estrategia

Es preciso tener en cuenta que el correo electrónico cobra un importante papel en la relación con el cliente, para cualquier tipo de gestión, sobre todo en marketing. Con el mailing la información le llega a cada cliente a su bandeja de entrada y con su uso se persigue conseguir dar notoriedad a la empresa, conseguir un aumento de ventas y aportar valor a su marca.

El uso adecuado de email marketing consigue una conversión mayor que el trabajo de publicidad que se pueda desarrollar utilizando las redes sociales, con una mayor rentabilidad, pero para ello se debe de contar con una estrategia clara.

Con esta técnica de marketing el contacto con el cliente es directo y permite personalizar la conexión, algo que ayuda a la hora de estrechar contacto con su cliente potencial.

Se puede utilizar el mailing con clientes, presentando servicios o productos nuevos y ampliando la posibilidad de compra del mismo enviando, por ejemplo, newsletters mensuales. No son pocas las situaciones en las que un cliente precisa los servicios de forma puntual de una empresa y no vuelven a contactar con la misma debido a que no la recuerdan, de esta forma el cliente se siente atendido y en contacto con su empresa.

Hacer llegar sus novedades a través de correo electrónico hace que se pueda acceder al contenido de forma inmediata y desde cualquier dispositivo, da igual que se encuentren en la oficina o en el hogar, al tener acceso a su correo electrónico también pueden echar un vistazo al mailing recibido con artículos nuevos.

A la hora de implementar una estrategia de email marketing como reclamo a sus productos y servicios en una empresa y que el resultado sea óptimo se ha de seguir una serie de pautas y el procedimiento ha de ser organizado desde su comienzo, contar con una empresa fiable en el sector, como es Mailrelay, es de vital importancia.

Es necesario saber a quiénes se dirige la campaña, cuál es el perfil de los clientes potenciales a los que quiere llegar, además de crear un contenido de calidad que resulte de interés, presentando información atractiva que obligue al destinatario a abrir tal información. Para obtener más éxito en sus resultados, también se puede se optar como ayuda adicional el ofrecimiento de ofertas especiales asociadas a esa Newsletter.

La compra de listas de correos electrónicos está penada, por lo que la labor por parte de la empresa para conseguir un listado de clase es primordial.

Escoger una herramienta efectiva y fiable

El envío de su campaña de marketing es importante para el buen funcionamiento de su empresa, ya que dependerá de ella el que se obtengan más resultados con respecto a clientes nuevos captados y, obviamente, en el económico.

Una de las empresas punteras en el sector es Mailrelay, porque pone a disposición de las empresas un instrumento que se caracteriza por un gran soporte y fiabilidad.

De hecho, esta empresa pone de forma completamente gratuita a disposición de sus clientes una cuenta de envio masivo de correos para que puedan probar su utilidad. Con esta cuenta, el usuario puede enviar hasta 5.000 emails en un periodo de un mes sin que le suponga ningún coste económico y con capacidad de hasta 3.000 contactos. Por si esto fuera poco, no hay límite de envíos diarios, algo singular en este tipo de plataformas, y la duración de la cuenta gratuita que proporciona Mailrelay está disponible el tiempo que desee.

A colación con lo anterior, para aquellas empresas que precisan un mayor volumen de envíos y contactos, con el simple seguimiento de sus cuentas en redes sociales como Facebook o Twitter la capacidad se multiplica, pasando a 75.000 emails mensuales y 15.000 cuentas de correo electrónico.

La publicidad o logotipos de la plataforma usada, con Mailrelay no quedan insertados en el email marketing y pone a disposición de los usuarios cantidad de herramientas que hacen que los mailings cuenten con más efectividad.

Por si todo lo anterior fuese poco, Mailrelay mantiene la lista limpia de emails que no son correctos o cuya información ha sido rebotada para que disponga de toda la información actualizada y lista para su uso sin necesidad de perder el tiempo.

El editor de bloques que ha desarrollado Mailrelay es sencillo e intuitivo con un par de clics con el ratón tendrá preparada su Newsletter, junto con sus plantillas de texto pre-redactadas se tendrá el trabajo hecho en un abrir y cerrar de ojos.