Emilia Pardo Bazán é hoxe a protagonista na Televisión de Galicia

A Televisión de Galicia (TVG) ofrece este luns o especial Dentro do pazo de Meirás, unha noite temática centrada neste monumento, devolto ao patrimonio do Estado por unha sentenza xudicial.

En primeiro lugar, emitirase un especial informativo que afondará na importancia histórica do edificio que mandou construír a escritora Emilia Pardo Bazán no municipio de Sada en 1893 e que despois foi residencia oficial de Franco. Despois da sentenza dos tribunais que determinan como ilegais as prácticas que levaron a cabo os Franco para facerse coa propiedade do pazo, o inventario realizado polos técnicos dos departamentos de Patrimonio da Xunta de Galicia e de Patrimonio Nacional, destacan preto de 700 bens que se atopan no edificio e que destacan polo seu valor histórico. A través dos testemuños da escritora e membro da Real Academia Galega Marilar Aleixandre; do catedrático de Historia da Arte Jesús Ángel Sánchez; de Carlos Babío, investigador sobre o espolio das Torres de Meirás; do historiador Emilio Grandío e do catedrático de Dereito Civil José Manuel Busto Lago, analizarase a importancia do edificio e a figura de Emilia Pardo Bazán. Acabado de se estrear o ano do centenario da morte da escritora coruñesa, a TVG adentrarase na intimidade do pazo de Meirás para emitir un especial sobre a correspondencia que deixaron dúas estrelas da literatura do século XX: Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós. ecg