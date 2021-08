Emilia Pardo Bazán, eido do foro ‘Sanxenxo na Historia’

A carreira e vida de Emilia Pardo Bazán artellan hoxe na xornada de peche do foro Sanxenxo na Historia, proxecto que coordina Marcelino Agís Villaverde, profesor de Filosofía da Universidade de Santiago (USC), e colaborador de EL CORREO GALLEGO.

Na xornada de antonte, no Pazo da Cultura Emilia Pardo Bazá de Sanxenxo as XII Xornadas Sanxenxo na Historia, que organiza a Asociación de Estudos Locais, e que contan coa colaboración da Deputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia e do Concello de Sanxenxo, tiveron no seu acto inaugural intervencións de Ana Laura Iglesias, deputada provincial en representación da presidenta da Deputación de Pontevedra, quen salientou o importante labor que ven desenvolvendo a asociación de estudos locais deste o ano 2010. Pechou o acto inaugural Paz Lago Martínez, concelleira de Educación e Cultura de Sanxenxo.

Na posterior mesa redonda, moderada pola secretaria da asociación Ángeles Marcos Alonso, tomaron a palabra Carlos Pascual Vázquez e Antonio de la Peña.

E no coloquio de onte, falaron dos roteiros naturais e culturais de Sanxenxo, en particular a ruta polas capelas de Sanxenxo, e nela tomarán a palabra Rafael Fontoira Surís, vicepresidente da asociación de estudos locais e Diana Fernández Soutullo, da asociación Andarela de Sanxenxo, que leva 10 anos poñendo en valor os roteiros do municipio o organizando camiñatas a través da natureza. Esta segunda xornada tivo un final musical a cargo de Xacobe Medina, estudante de Filosofía da USC e Secretario do Seminario de Estudos Locais de Pontevedra, que interpretou pezas galegas co seu violín, así como unha composición propia coa guitarra.

Xa hoxe, ás 20 horas, vai facerse unha mesa redonda chamada Sanxenxo no século XIX, homenaxe a Emilia Pardo bazán. E vai ter as intervencións de Celestino Viétez Arizaga, Isidoro Sabell Salgués y Augusto González Besada.

Este salientable proxecto cultural e académico que leva o profesor Agís, chega deste xeito a súa doce edicións.