Emilio Aragón estrena ‘BSO’, con la música como estrella

Con el leitmotiv de que todo el mundo tiene una banda sonora para contar su vida, Emilio Aragón vuelve a la televisión el próximo dos de junio como maestro de ceremonias de B.S.O. (Movistar+), un programa de entrevistas en el que “a lo road movie”, se sumergirá en las canciones más importantes para sus entrevistados.

“La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora, canciones que recuerdan a primeras veces o a alguien que no está. La vida es una banda sonora y yo no me puedo imaginar la vida sin música”, ha apuntado hoy el presentador en una rueda de prensa. El cantante Raphael, los polifacéticos cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo, el futbolista Joaquín y la actriz Belén Rueda serán los protagonistas de los cuatro episodios de la primera parte del programa que se emitirá en Movistar+ con una periodicidad semanal.

Casi quince años después de su último programa, Aragón (La Habana, Cuba, 1959) vuelve con este particular formato de entrevistas “en las que no soy un entrevistador, solo hablo con ellos de ese momento de su vida y que impacto tuvo esa canción”, ha contado. Envuelve la charla con actuaciones musicales en directo de artistas, montajes audiovisuales y coreografías. A lo largo de los cuatro programas han pasado un total de 30 artistas, entre ellos Silvia Pérez Cruz, Bebe, Amaral, Leonor Watling, David Summers, Mikel Erentxun o Kiko Veneno, entre otros.