En el adiós de Siniestro Total

Siniestro Total anunció que lo deja y a mí, qué quieren qué les diga, me toca la fibra sensible. En los conciertos de despedida actuaban como invitados dos músicos, Miguel Costas y Alberto Torrado, a quienes sigo considerando a día de hoy -llámenme antiguo o sentimental- junto con Julián Hernández y Javier Soto, el núcleo duro de esta banda rockera que durante más de cuarenta años tanto contento nos deparó a todos, especialmente a los gallegos, y en particular a los vigueses.

Los conocí antes del accidente del que tomaron el nombre. De vuelta en Vigo, después de cuatro años a caballo entre Madrid y Menorca, no sé a quién se le ocurrió exponer mis collages en el Satchmo, emblemático local en los momentos gestantes de lo que se denominaría la “movida viguesa”. Entre sorprendido y divertido asistí entonces al sentimiento contrariado de aquella clientela amante del jazz, que tras degustar el primer gintonic con Coltrane acariciándole la oreja, se veía expuesta a apurar el segundo poniendo en riesgo su pabellón auditivo, con las actuaciones de una serie de jóvenes iconoclastas que amenazaban con poner todo patas arriba. Entre ellos estaban los ya nombrados Julián, Miguel y Alberto, y también un histriónico Germán Coppini, al que siempre recordaremos, porque vociferante, enseguida se proclamaría harto de tanto ayatolá Jomeini.

El caso fue que se accidentaron, se constituyeron, se bautizaron, grabaron y tuvieron éxito y reconocimiento popular. Pero al poco Coppini se les fue y hubo pesar en el ambiente, creyendo que todo había terminado. Pero no fue así. Los tres supervivientes le echaron redaños y sacaron un nuevo disco que, a mi parecer, sería su santo y seña para siempre.

En aquel Menos mal que nos queda Portugal conocimos temas que se convirtieron en auténticos himnos para una nutrida tropa veinteañera –diez años arriba, diez años abajo- como ¿Quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos?; E.L.E.V.E.N (El famoso encuentro de Matt Murdock y Ray Charles); Menea el bullarengue; Tipi, dulce tipi; Que corra la nicotina; Asumpta; Keke Rosberg; Señor ilumina mi corazón: Te quiero, o la celebrada versión de Sweet Home Alabama, Miña terra galega, que llegó a superar en España al tema original de Kin Rossington y Van Zandt.

Estaba claro que con la marcha de Coppini todos salimos ganando, porque éste se unió a Pablo Novoa, Teo Cardalda y Luis García, para formar Golpes Bajos, que desde el primer momento dieron en la diana, mientras que los tres resistentes incorporaron a Javier Soto, para proseguir con sus composiciones transgresoras, incisivas y, sobre todo, gamberras y divertidas. Muy divertidas.

Pero un buen día, Alberto Torrado, que hacía horas extra con Os Resentidos, decidió abandonar el grupo. Y, más tarde, lo mismo hizo Miguel, cuando llegaron las desavenencias con Julián. Pero sustituidos ambos, Siniestro Total siguió en la brecha, editando nuevos álbumes y desgranando actuaciones, convirtiéndose así en una de las bandas más solventes y veteranas de cuantas pululan por los escenarios.

Ahora dicen que se van y en la hora de la despedida no puedo evitar ponerme nostálgico y, haciendo tabla rasa -sin duda injustamente- de treinta años de esfuerzo y buena música, me acuerdo de aquellos años 80 en los que me vi sorprendido y divertido, por el desparpajo de los primeros “siniestros”. De mi Siniestro Total. Por eso estoy tan complacido de que en la hora del adiós, tanto Miguel Costas como Alberto Torrado vuelvan a ser de la partida.

Matt ¿dónde estás? - ¡Ray, no te veo! –Matt ¿dónde estás? -¡Ray no te veo! –Matt ¿dónde estás? –¡Ray no te veo! Es que ya no puedo parar.