Encontro en Santiago dos setes decanos da Facultade de Comunicación da USC

Santiago. Por vez primeira as decanas e decanos da Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), que vai celebrar o seu 32º aniversario, vanse reunir todos nun acto organizado pola Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC-FAPE), con motivo da celebración do Día do Xornalista, na efeméride do patrono dos xornalistas, San Francisco de Sales. O encontro terá lugar hoxe, ás 19.30 horas, nas instalacións do Centro Internacional de Prensa de Galicia (CiPG), entidade que xestiona a asociación compostelana.

Emili Prado, Margarita Ledo Andión, Xosé López, Miguel Túñez, Xosé Pereira, Xosé Ramón Pousa e Ana Isabel Rodríguez abordarán non só lembranzas académicas e estudiantís da xa dilatada historia da facultade galega, senon tamén destaques da actualidade dos estudos de Xornalismo, o papel do xornalista hoxe en día, e os desafíos dunha profesión tan agredida e cuestionada como esencial para a saúde de calquera país que se prece de ser democrático. As intervencións e coloquios serán moderados por Belén Regueira, directiva do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). O acto enmárcase, tamén, no espirito e letra dos convenios de colaboración asinados recentemente entre a Facultade, o CPXG, e o CiPG para o desenrolo de actividades profesionais. A convocatoria está aberta o público ata completar aforo e será retransmitido por streaming. O final do mesmo os participantes confraternizarán arredor dun viño galego. ECG