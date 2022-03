Ensaios finais da nova produción que o CDG estreará o 14 de abril

O escenario do Salón Teatro de Santiago acolle os últimos ensaios da nova produción do Centro Dramático Galego (CDG), Ás oito da tarde, cando morren as nais.

Con este motivo, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, mantivo un encontro con Marta Pazos, directora e dramaturga, e cos demais membros do equipo da peza que está a preparar a unidade teatral da Xunta para a súa estrea no espazo compostelán o próximo 14 de abril, onde permanecerá ata o 1 de maio.

As entradas están xa á venda na web ataquilla.com.

A partir da peza orixinal de AveLina Pérez (galardoada co Premio Álvaro Cunqueiro en 2018) e cun elenco composto por Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Manuel Esperante, Davide González, María Llanderas, Alba Loureiro e Toni Salgado, o espectáculo ofrece un canto coral sustentado no baleiro, un xogo irónico sobre a relación entre o teatro e a súa recepción.

A parte das realizacións artísticas confórmana Rut Balbís, como responsable do movemento, Hugo Torres, do espazo sonoro, Nuno Meira, da iluminación, e Blanca Añón, da escenografía.

Completan o equipo Pier Paolo Álvaro e Esther Quintas, quen asumen o vestiario e a caracterización, respectivamente. Nas asistencias figuran Iria Azevedo, na de dirección; Pablo Chaves Maza, na de escenografía; Roger Portal Cervera, na de vestiario, e Xandre Vázquez, na de produción.

Ás oito da tarde, cando morren as nais estrearase só un mes despois da despedida da primeira produción do ano do Centro Dramático Galego A peste, que pechou o seu calendario de funcións o pasado 13 de marzo.

Con dirección e dramaturxia de Cándido Pazó, e 15 intérpretes de ampla traxectoria sobre o escenario, A peste estivo en cartel no Salón Teatro con 29 sesións, que foron vistas por preto de 4.000 persoas de toda Galicia.

Boa parte do público que asistiu fíxoo a través do programa de mobilidade impulsado pola unidade de produción teatral da Xunta, coa contratación de autobuses para que a cidadanía de todo o territorio galego puidese gozar da montaxe concibida para ser representada exclusivamente no Salón Teatro. Preto de vinte concellos, centros de ensino e outras entidades sumáronse á iniciativa.

Por outra banda, A peste marcou a posta en marcha do sistema de teatro inclusivo deseñado polo CDG, que adapta a totalidade dos seus espectáculos ás necesidades do público con discapacidades auditivas ou visuais.

Así, as funcións incluíron interpretación de signos, audiodescricións e subtítulos para facilitarlles ás persoas que precisen destes servizos a asistencia a calquera sesión. Este sistema estará tamén dispoñible nas representacións de Ás oito da tarde, cando morren as nais a partir da segunda semana en cartel.