Entre San Valentín y Carnaval

Hoy quiero hablar de San Valentín. Bueno, no del santo en realidad, sino de la celebración de ese día que aparece en el santoral dedicado a él y que ha acabado siendo considerado el más romántico del año y por extensión, el de la celebración oficial del amor. No es que yo venga aquí ahora a dar o quitar la razón a sus detractores, la verdad, pero teniendo en cuenta que la primera celebración registrada es la del 14 de febrero de 494, creo que se merece un poco más de respeto que la simple etiqueta de campaña comercial, y que por cierto no surgió hasta mediados del siglo XX con la revolución industrial y los productos relacionados con esta fecha. Hasta ese momento, mucho amor cortés y muchas declaraciones poéticas románticas, sobre todo en la Edad Media, donde había muchas referencias al corazón y al dios romano Cupido.

Así que lo que parece un invento de hace dos telediarios, en realidad lleva unos cuantos siglos ahí. Personalmente me parece muy curioso que haya tantas voces críticas cuando en realidad es uno de los días más celebrados del año, incluido este en plena pandemia, en la que todo apunta a que la cena romántica será el plan estrella para festejar el amor. Eso sí, en Galicia, al menos, tendrá que ser en el salón de casa, aunque por lo visto sin pasar por la cocina, ya que según Just Eat un 62% pedirá la comida a domicilio; la mayoría buscando platos especiales y un poco diferentes, preparados por conocidos chefs para la ocasión.

A MÍ ME SORPRENDE GRATAMENTE Y A PARTES IGUALES tanto las ganas que le están poniendo las parejas para celebrarlo pese a la situación, como el esfuerzo que están haciendo los hosteleros y comerciantes tirando mano de ingenio y buena predisposición para reinventarse y salvar la campaña con propuestas para todos los gustos, tanto en regalos como en menús. Así que ojalá este año nos apuntemos a la celebración y compensemos sus esfuerzos comprando obsequios, pero sobre todo, encargando desayunos, comidas, meriendas, cenas, recenas y todo lo que se nos ocurra, para ayudar a un sector especialmente castigado por la pandemia.

Y SI ALGUIEN NO TIENE PAREJA, PERO SÍ GANAS DE FESTEJAR, adelante y sin problema, como en Finlandia, donde San Valentín va más allá del amor romántico y se celebra con familiares, amigos y todas aquellas personas a las que se les quiera demostrar cariño y afecto. Lo clásico, intercambio de postales y mensajes, regalos para los más cercanos y unos cuantos dulces tradicionales para acompañar al café de la tarde, lo que supongo yo que en el spanish style, tan poco dados como somos a la hora de la merienda y los planes tempraneros, puede cambiarse por otros acompañamientos.

EL CASO ES CELEBRAR. Y SI ME APURAS, LO QUE SEA, que a estas alturas de pandemia tanto nos sirve un San Valentín como un Carnaval, que además también está aquí, a la vuelta de la esquina, y por lo que parece, se le va a recibir con ganas.

Con pasacalles, desfiles, concursos y guateques suspendidos en todas partes, no faltan planes alternativos en las redes, como el que se ha marcado el periodista Santi Montes, que acaba de poner en marcha una fiesta de disfraces online para el próximo sábado, desde las 20.00 h.

Los que quieran participar, no tienen más que subir su foto o video caracterizados con el hagstag #juntosporcarnaval o #xuntospoloentroido y listo. A disfrutar del Carnaval y a mantener vivo su espíritu.

Que digo yo que será de lo que se trata. De eso y de tener una excusa para ponerse pelucón y divertirse en casa, porque después de un año yendo de incógnito con mascarilla, lo de la careta y el antifaz para ir de incógnito ya lo veo innecesario.