LITERATURA O vicepresidente primeiro da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, participou na entrega do XXXVII Premio Antón Losada Diéguez, nun acto no Pazo de Moldes, en Boborás, na que fora a casa natal dunha das figuras centrais da historia do galeguismo. Un certame que convocan os concellos de Boborás e O Carballiño, co patrocinio da deputación, e que conta coa dotación máis alta dun premio literario en Galicia: 12.000 euros distribuídos a partes iguais en dúas categorías: creación literaria e investigación e ensaio.

Entregáronse os premios correspondentes ás edicións de 2022 e 2020, esta última pendente pola pandemia.

Santiago Lopo con A carteira (Xerais), e Roberto Mera con Alejandro Viana. Un galego a fronte do rescate dos refuxiados republicanos (Belagua) foron os gañadores na edición de 2022.

Na aprazada pola pandemia, o galardón recaeu en Eduard Velasco, pola obra Os días felices de Benvido Seixas (Xerais) e Camilo Nogueira por Unha nación no mundo. A razón resistente (1480-2010), (Xerais).

Ao acto asistiron o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; a alcaldesa de Boborás, deputada provincial de Cultura e presidenta da Fundación Losada Diéguez, Patricia Torres; o alcalde do Carballiño, Xerai Fumega; rexedores da comarca, e membros do padroado e do xurado, entre outros. ecg