Enxergando

Atentos aos cambios sociais e ás expectativas das novas xeracións, os creadores literarios artellan respostas ficcionais que ensaian modos de ver o mundo e de situarse nel. É o caso da obra de Xoán Babarro Teño oito anos e quero ser youtuber (Galaxia, 2019), na que se fai eco da presenza entre as profesións máis desexadas pola infancia desta vinculada ás novas tecnoloxías.

O relato está concibido como un exercicio de prácticas de escrita, próximo ao estilo do diario, no que Antón, un neno de oito anos, vai debullando aspectos da súa vida nunhas vacacións de verán. Refírese ao seu contexto, ás relacións familiares, animais de compañía, descubertas da contorna e mesmo evoca lembranzas, como o nacemento da irmá ou as visitas á aldea dos avós.

Unha lectura atenta permite observar a recorrencia a liñas vertebradoras da produción de Babarro, como a reescrita de estruturas e fórmulas propias da tradición oral, que enriquecen os rexistros do relato; a recreación de contos alleos ao fío da trama, postos en boca de diferentes personaxes e marcados con diferentes tipografías; o recurso á historia dentro da historia ou a inclusión de elementos visuais na narración.

Deste xeito, abórdanse desde a perspectiva infantil temáticas actuais como as redes sociais, con referencias a youtube ou facebook; as problemáticas da vida urbana, como a indixencia e a pobreza; e da rural, que xorde como un rico contexto de aprendizaxes e descubertas. Todas estas vivencias configuran a particular forma de ver o mundo do protagonista, que salienta tamén polas grandes doses de imaxinación e os xogos de intertextualidade con obras da literatura universal.

Unha atractiva lectura para o lectorado autónomo, de estilo coidado, cunha prosa de marcado ton poético e un universo ficcional co que é doado que se sinta identificado.

