Erección trajana (I)

el otro día sin ir más lejos, un servidor leía ojiplático en las noticias matutinas (a la vez que degustaba un potente canelazo –¡SLUURRP!-) que tanto el tamaño del pene de los varones occidentales como la calidad de su simiente (es decir, el índice de fertilidad) ¡van todos cuesta abajo, oiga! Y los españolitos tampoco nos libramos de esta debacle lúdico-festiva: adiós al mito del macho ibérico, chavales... Chao, chao, Lorenzo Lamas, rey de las camas.

Tras analizar múltiples estudios y cotejar mogollón de datos, los científicos y empollones de laboratorio han llegado a la conclusión –a la vez que mascaban nerviosos su lápiz– de que el recuento de espermatozoides entre los hombres “del primer mundo” ha descendido la friolera de un 59 % si los comparamos con sus colegas del año 1973 (es decir, anteayer). La culpa parece que la llevan los contaminantes, los microplásticos, los plaguicidas, los poluentes ambientales, los humos negros –¡COF, COF!- pero muy especialmente el bisfenol A y los ftalatos, unos aditivos que se les añaden a los plásticos para que estos conserven sus propiedades elástico-resistentes; según un estudio, se han podido encontrar hasta 15 tipos de ftalatos distintos en la orina de un grupo de voluntarios cualesquiera, elegidos al azar. También se está empezando a constatar –con un cierto grado de estupor, además– que cada vez nacen más niños con genitales “canijos” por la exposición continua a estos venenos y contaminantes varios, puesto que dichos tóxicos cuentan con la capacidad de sortear la placenta de la mamá y contaminar al feto en estadios tempranos de la concepción, según alertan los especialistas.

En efecto: la exposición repetida y continuada de nuestro cuerpecillo humano a dichos compuestos químicos, tanto en estadios precoces-intrauterinos como ya en las etapas de la vida adulta, hace que se magnifique su efecto de “disruptores endocrinos”, es decir, cuando dichos tóxicos actúan bloqueando o perturbando gravemente el funcionamiento de las hormonas sexuales del cuerpo lo que desencadenaría, además del encogimiento de las gónadas (CREK-CREEEK), que irrumpan diversas patologías tales como la diabetes, el hipotiroidismo crónico, la infertilidad o el cáncer.

A toda esta ecuación, súmese el estrés crónico idiosincrásico de la sociedad moderna que actúa sobre la psique: con el crispante mundo en que vivimos (confinamiento, reuniones telemáticas, incertidumbre laboral, tráfico, críos, hipotecas, el abuelo hecho polvo, el gato trepando por la pierna, el vecino tocando la trompeta, etc.) y rodeados de disruptores endocrinos por doquier (microplásticos, glifosatos, bisfenol-A, aditivos-colorantes-conservantes, plomo, cloraminas, mercurio, pesticidas organoclorados-organofosforados, carbamatos, etc.), a muchos de nosotros nos cuesta conseguir, no digo ya una erección trajana (más quisieras, Contreras) sino mantener viva –durante unos microsegundos– una erección gominolesca –BLBBLBL– ¿a qué sí? Es duro confesarlo, amigos, pero hay que hacerlo.

Pero párate, que aún no ha llegado lo peor de esta truculenta historia: el efecto polifarmacia, ¡toma! A ver, que levante la mano aquel cuarentón-cincuentón que no me esté tomando ya-mismo el antihipertensivo de turno (diuréticos, vasodilatadores, etc.), o el anticolesterol (estatinas, fibratos, resinas, etc.); o el antidepresivo; o el antidiabético; o el antiácido; o el antiinflamatorio o el anti... se lo digo porque casi todo lo que comienza con el prefijo “anti” le deja a uno más muerto que la momia de Amenhotep.

Veamos, en cuanto a tooodo aquel mozalbete que quiera seguir siendo fértil y “dinámico” (dejando al margen de la ecuación la gestión eficiente del estrés y la toma indiscriminada de medicamentos, claro) cabe hacerse una pregunta: ¿qué puedo hacer yo, para contrarrestar al máximo los efectos de los disruptores, y para volver a sentirme “trajano”? Hombre, lo más fácil sería:

1/ Comer de la forma más ordenada, frugal y fisiológica posible (comida ancestral, nutritiva y a su debido tiempo) para evitar por todos los medios gestar una barriga grotesca, que ya per se imposibilita la cópula debido al efecto “balón medicinal” al margen de los químicos “anticopulativos” que secreta la grasa visceral (las anticopulinas), claro está.

2/ Levantar algo de pesas, para fomentar la secreción de mioquinas y testosterona (elemental, querido Watson) acompañando con algo de actividad aeróbica para acabar de oxigenar bien el cuerpo y de distribuir bien los líquidos edematosos; y

3/ –Ojo ahora- asegurarse de no tener carencias de los siguientes nutrimentos y/o elementos minerales, porque en caso contrario se deberían tomar –sí o sí– en forma de complementos nutricionales, idealmente bajo la tutela de un nutriterapeuta experimentado que detecte por dónde puede andar el fallo (¿carencia del gas vasodilatador “óxido nítrico”, ¿por falta de arginina-citrulina?; ¿carencia crónica de zinc, magnesio o selenio?; ¿exceso de oxidación por acumulación de radicales libres?; etc.).

VEnga, va, un adelanto de lo que se cocerá la próxima semana, empezando con los suplementos menos prometedores (de un bien a un notable) porque el domingo que viene detallamos los suplementos “cum-laude”:

Acetil-L-carnitina (ALC) y Noopept. Objetivo: subir la dopamina y otros neurotransmisores del rollito guasón, pero

–sobre todo– la acetilcolina en el cerebro, lo que mejora el ánimo del interfecto y su disposición a los arrumacos molones. La ALC hay que tomarla en ayunas, por la mañana, antes del desayuno, que por la noche predomina la serotonina y el exceso de dopamina nos roba el sueño. Posología: 1 gramaco 15 minutos antes del desayuno, idealmente con el naranjazo (consulte mis papiros para más información).

Por su parte, el noopept es el recién llegado a la larga lista de complementos nootrópicos es decir, suplementos que mejoran la concentración y la memoria y que tienen efectos psicoestimulantes y neuroprotectores; se toma de forma sublingual a razón de 10-30 miligramos/día y al parecer (todavía no lo he probado) atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica (barrera sangre-cerebro) y ayuda a estimular diferentes receptores (puertas de entrada) en el cerebro, tales como los dopaminérgicos, colinérgicos, nicotínicos y serotoninérgicos. Y los efectos se notan al cabo de 5 ó 7 días, con una mejor disposición ante la vida, una mente más lúcida... cosas que también ayudarán con los “sexy-times”, evidentemente.

Licopeno. Objetivo: impedir la hipertrofia benigna de próstata. El pigmento característico del tomate que protege a la próstata de la oxidación y la inflamación crónica, por eso te lo venden encapsulado y concentrado junto con el palmito enano y polvillo de pipas de calabaza... ¡pues error! No lo recomiendo tomar así, cómanlo junto a su tomate-tomatero cotidiano, ¡y no se olvide de añadir aceite de oliva por encima y un pellizco con sal en escama! ¿Por qué? Porque se absorberá mucho mejor, irá directo a la próstata y además está de vicio: el licopeno precisa de la fase cefálica de la digestión (fase primera) pero sobre todo de una buena respuesta de las fases dos y tres (gástrica e intestinal) para poder ser correctamente asimilado, ¡y con las píldoras eso no pasa!