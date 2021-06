Erección trajana (II)

Hombres: ¿quién no ha experimentado alguna vez una erección pétrea, cual columna trajana? CREK-CREEEEEK... ¡POING! Pero también les digo una cosa, como les digo la contraria: si existiese, o se diese, carencia subclínica –que no se manifiesta con enfermedad- de determinados nutrimentos, ¡¡¡las erecciones serán “gominolescas”!!! Porque nos estamos refiriendo a la falta de las cruciales vitaminas C, B6, coenzima Q-10, magnesio, zinc y selenio, por citar unos pocos.

Hombre, a ver, también conviene recordar -dicho sea de paso- que pueden existir o subyacer ciertos problemas orgánicos y/o psicológicos que impidan a un interfecto en cuestión experimentar cualquier tipo de erección por muchos suplementos o fármacos que se tomen (ni siquiera con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, tipo sildenafilo); a lo cual en dichos casos deberíamos pedir una consulta a nuestro médico y/o especialista para que nos eche un buen ojito. Se tenía que decir y se dijo.

Pero dejémonos de tanta cháchara y vayamos al grano:

NAC. Objetivo: aumentar el volumen del eyaculado y su poder reductor (antioxidante). El regenerador “maestro” de la babilla de caracol –o moco de rana- que recubre tooodas nuestras mucositas internas –bucales, nasales, bronco-pulmonares, gastrointestinales, vaginales- y, como no, también aportando su “cuajo” al líquido seminal, el cual no deja de ser una especie de moquillo, verdad; recordemos que el antioxidante “multiusos” glutatión, que se encuentra por doquier, se regenera estupendísimamente a través de este aminoácido NAC y –ojo ahora- esto se traduce en un moquillo seminal cargadito de “poder reductor” (antioxidante) que hará que los renacuajos que nadan en él peguen brincos de alegría. No en vano cuando se les da NAC a hombres infértiles –GLUP, GLUP- ¡¡¡mejoran todos los parámetros de fertilidad!!!

Para mí, la NAC es el “resucitamuertos” por antonomasia (sobre todo en casos de estrés oxidativo intenso, cosa que ocurre más de la cuenta), ¡porque también aumenta el volumen de eyaculado y todos los parámetros fértiles! En efecto: junto con la toma concomitante de selenio, se ha demostrado que mejora tooodos los parámetros del semen en interfectos –digámoslo así- un poco cochambrosos, pero sobre todo sometidos a un intenso estrés oxi-inflamatorio.

¿Posología naturalista? 600 mg de NAC junto con 200 mcg de selenio por barba/día, mucho mejor si se administra en forma efervescente, de 1 y 2 veces al día, entre papeos. Chapó si se combina también con vitamina C, en la misma cantidad que la NAC para prevenir que ésta se oxide en el cuerpo y precipite en cristales de cistina, que pudiesen acabar en el riñón en forma de piedras.

Adaptógenos (maca, tríbulus, ashwagandha, ginseng, rodiola, ortiga. Objetivo: lidiar con el estrés. Dicen que cada crápula tiene su adaptógeno... ¡lo más difícil es saber cuál! Recordemos que los adaptógenos son todas aquellas hierbas, extractos de raíces y cortezas que nos ayudan a lidiar con los períodos intensos de estrés, pero también colaboran a la hora de ordenar unas hormonas nuestras llamadas gonadotropinas, que a su vez regulan la secreción de testosterona, DHEA y otros esteroides. Ante tal diversidad de opciones, solo nos resta hacer una cosa: rebuscar entre el surtido diverso para saber cual es el adaptógeno que mejor nos sienta, con un mínimo de 1 mes para asegurarnos de cómo va la cosa.

Coenzima Q-10 y PQQ. Objetivo: recargar las mitocondrias. Los espermatozoides cuentan con múltiples mitocondrias en su sección media –sita entre cabeza y colita- porque necesitan producir mucha energía para culminar con éxito la maratón que se les viene encima. Pura selección natural oiga: los espermatozoides más cochambrosos o débiles jamás tendrán posibilidad alguna de fecundar al óvulo, por falta de fuerzas. Y es aquí donde entra en juego la coenzima Q-10 y la pirroloquinolina quinona (PQQ) una mezcla exitosa de nutrimentos que vendría a funcionar a modo de “turbina” para sobrealimentar las mitocondrias espermáticas, ¡como cuando se le echa óxido nitroso a los coches de carreras! –BRUM-BRUUUUM-. Asimismo, las mitocondrias-mitoncondrianas que yacen apostadas a lo largo de los cuerpos cavernosos del pene se aprovechan de tales comburentes y también lo reflejan por las mañanitas-mañaneras, como bien queda expresado con el llamado efecto “tienda de campaña”... ¡POING!

Zinc. Objetivo: máximo nivel de testosterona posible (según nuestra genética). El mineral del hombre idiosincrático es el zinc, mientras que el de la mujer es el hierro: nosotros perdemos 1 miligramo con cada eyaculado, cuando vosotras perdéis alrededor de 1 miligramo de hierro con cada día de regla copiosa. Sin unos niveles correctos de zinc, el nivel de testosterona decae en picado y, por lo tanto, las ganas de la fiesta-jolgorio también. En forma de picolinato de zinc (una forma ultra-fisiológica de zinc) se concentra en la próstata impidiendo la hipertrofia benigna de la glándula, pero también lo hace en los testículos a modo de “fertilizante” de los renacuajos: y no veas como lo gozan. Además, potencia el sistema inmunológico que da gusto verlo, oiga. También se ha demostrado que los hombres con deficiencia de zinc tienen testículos más pequeñajos y con menor recuento de esperma, así como niveles de testosterona y de prolactina más bajos. ¿Conclusión? Además de empezar todos los días tomando 3 ó 4 huevos en revuelto (ricos en zinc y en hierro), asegúrese de tomar, al menos, 10 miligramos al día en forma de suplementos, en forma de citrato de zinc, monometionato de zinc, orotato de zinc o, mejor aún, picolinato de zinc.

Selenio. Objetivo: engrasar la maquinaria endocrina. El mineral antioxidante –quizás- más poderoso que existe (al menos a la hora de desalojar los metales pesados del cuerpo) también es necesario para unos niveles hormonales óptimos, tanto en chicos como en chicas... ¡Que no falte el selenio, oiga! Los espermatozoides sanos y lozanos “están a reventar” en selenio, lo que les permite moverse a placer “al pegar el gran salto”. Les digo lo mismo: huevecillos por la mañana-mañanera (ricos en selenio); conservas en aceite de oliva con las ensaladas (ricas en selenio); alguna que otra nuez de Brasil (aunque no se absorbe mucho); y en cuanto a los complementos, búsquelos libres de levadura, mejor en forma de seleno-metionina o seleno-cisteína, unos 200 mcg/barba/día (ojo aquí porque si el suplemento es caro, es porque es bueno).

Magnesio. Objetivo: que las enzimas hagan bien su trabajo. El mineral antidefatigante por antonomasia, imprescindible para tener una buena disposición para los “sexy-times”. Combina de perlas con la vitamina B6 (piridoxina), porque además esta mezcolanza es harto eficaz para prevenir y/o desalojar los pedrolos en el riñón, al disolver las areniscas cálcicas provocadas por la acidosis metabólica (2 de cada 3 personas sufren un exceso de acidez en la sangre debido a su modus vivendi). Créame que no exagero: un paciente me hubo de confesar estupefacto que, al día siguiente mismo de seguir mis indicaciones y de tomar un suplemento de magnesio con B6 y zinc, expulsó asintomáticamente un pedrolo renal que llevaba meses atascado, dificultándole la micción... fss...sssshhhh-fssshh... ¡PLOF!

Mi último consejo es el siguiente: no se trata de tomar todo lo arriba indicado “a lo loco”: hay que ordenarlo en función de las características del sujeto. A falta de un nutriterapeuta experimentado en tales artes, pruebe a combinar de cada vez dos o tres suplementos de los arriba indicados, pues este es el número máximo de artefactos que su cuerpo puede tolerar-manejar con plena eficacia, sin sobrecargarse y –por lo tanto- acidificarse; y, después de haber probado durante 1 ó 2 meses con ese protocolo, rote la combinación y pruebe con otra mezcolanza, hasta dar con la que mejor se ajuste a sus necesidades particulares... ¡Ánimo, campeón! ¡Que no decaiga el ánimo!