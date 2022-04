“Es importante renovar con prosa poética el actual panorama literario”

“Fue en ese mismo instante que una enigmática disyuntiva cruzó mi pensamiento al igual que la estela de un meteoro de veloces y ambarinos movimientos. Si hubiese de elegir entre ser león o espiga de trigo, no habría hallado sencilla respuesta”. Un pequeño fragmento de ‘Eutimia’ basta para darse cuenta de que su autora, una joven gallega formada en Psicología, apuesta por un cuidado lenguaje que hace el deleite de los lectores a la vez que graba en su mente, casi sin percatarse, una serie de valores que cada vez es más importante poner sobre la mesa en la sociedad actual. Desde EL CORREO hemos querido conocer mejor a María Aboy.

- Eres una joven promesa de la literatura, no hay duda de ello, pero, ¿cuándo empezó tu vocación por la escritura? ¿Hace muchos años?

Desde que era pequeña me gustó escribir. Escribí mi primera serie de libros con siete años, lo mítico que escribes un poco por hacer el tonto, por diversión, pero desde ahí ya nunca dejé de escribir. Había épocas de la vida que tenía más o menos trabajo o estudios, pero nunca dejé de escribir. Y cuando tuve este libro terminado, decidí enviarlo a dos editoriales. Me contestó la primera y me cogieron el libro, después me llamó la segunda y también lo quería, pero ya no era posible porque tenía el acuerdo con la actual.

- Cuéntanos un poco más de la obra, ¿en qué se basa? ¿Qué se va a encontrar el lector en ella?

El libro se encuadra en el género de novela negra, pero con importantes referencias al tema de la violencia de género. Yo quería plasmar la interseccionalidad de las variables de marginación social, como pueden ser el género y la clase, cuando ambas confluyen en una persona y eso deriva en una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, ser mujer y de clase baja. Y, siendo psicóloga, también tiene una importante parte de denuncia contra la estimatización de la salud mental.

- ¿Te consideras una persona altamente comprometida con la violencia de género y los temas que plasmas en tu libro?

No es que siga una posición activista, de manifestación o lucha a nivel físico, pero sí son valores con los que llevo muy concienciada desde el instituto, desde que tuve una profesora, Rosa, que me ayudó mucho a modular mi propia identidad. Son valores que me importan mucho y trato de transmitirlos a través de lo que más me gusta: el arte y, en este caso, de la escritura, en la que estoy focalizada.

- Además de transmitir valores de gran importancia en la sociedad actual, tiene una base fundamental de novela negra, ¿a qué se debe?

Pues yo también soy una gran lectora y este es un género que me atrae mucho, el estilo enigmático que siguen este tipo de libros, el razonamiento que tienes que seguir... Todo eso me atrae mucho y en mi obra quería hacer una mezcla de géneros, plasmando los valores que más me interesan: salud mental, género, intersección de valores sociales y novela negra.

- ¿Y qué hay de los personajes? ¿El lector puede sentirse identificado?

Sí, es posible que cada una de nosotras, de las mujeres, se vea reflejada en ese espejo que es la sociedad con respecto a los roles de género. Y también es cierto que la experiencia de uno al final acaba plasmada sí o sí en sus libros, así que muchos personajes están inspirados en personas con las que estuve cara a cara.

- Teniendo en cuenta que se trata de una obra compleja, con gran trasfondo y reflexiones, ¿para qué edad estaría recomendada?

No me había parado a pensarlo como tal, pero creo que desde la etapa juvenil ya es posible la lectura crítica de este tipo de libros, muy importante a la hora de ser lector. Desde luego no es un libro de género infantil, es juvenil-adulto.

- Para darle más pistas al lector... ¿Podrías describirme ‘Eutimia’ en tres adjetivos?

Artístico, porque para mí la plasmación del arte es muy importante; enigmático, ya que mantiene el suspense hasta el final; e innovador, por la mezcla de géneros que hay en él. A mí me gustaría plantear estos tres, aunque cada lector adopta una posición crítica y puede elegir otros, por supuesto.

- ¿Y te has inspirado en alguien para escribir? ¿Tienes algún autor de referencia o todo es cosecha propia?

Fue cosecha propia. En el estilo narrativo que utilizo intento mezclar la prosa poética, un tipo de lenguaje que en la literatura está poco cuidado, y creo que es muy importante hacer una renovación del panorama literario en este sentido, porque el estilo que ahora se utiliza, a mi parecer, cayó mucho en la vulgaridad. Yo trato de cuidar el estilo siempre, por eso también tardé más en escribirlo, porque soy bastante perfeccionista y considero que es muy importante el cuidado de los recursos estilísticos, que no solo tienen por qué aparecer en la poesía, también en la novela, en la narrativa, en la prosa... El uso de símiles, de la metáfora, del lenguaje oculto...

- ¿Crees que tu obra tendrá buena acogida entre el público?

Sé que va a haber gente que piense que el libro es complicado a la hora de leerlo, por esa introducción de términos nuevos, por la utilización de la metáfora, de la alegoría... Pero es como yo me siento bien escribiendo, lo que yo necesito. Así que creo que me voy a encontrar con las dos cosas, con gente a la que le guste y gente a la que no, y estoy preparada para los detractores, porque hoy en día ese lenguaje tiende a interpretarse erróneamente, a mi parecer, como un lenguaje pedante.

- Con este primer libro ya en las manos... ¿Qué depara el futuro? ¿Tienes nuevos proyectos en mente?

A largo plazo me gustaría seguir escribiendo, porque considero que es la forma de llegar a poner en valor esas variables sociales que yo considero importantes. Aunque debo decir que el tener mi primer libro en las manos, con mi nombre, ya es un sueño cumplido. Cuando contaba la noticia de que me lo iban a publicar gente en mi entorno me aconsejaba maneras de sacarle mayor rentabilidad, pero a mí lo que me importaba era tener este libro en mis manos, sin más.

- ¿Qué crees que necesita la industria literaria actual?

Yo creo que debería aprovechar para transmitir valores, porque hoy en día escribir un libro está al alcance de cualquiera, ya no es como antes, así que más allá de la literatura fantástica, que está muy de moda, debería también darse una difusión de carácter vanguardista a este género de la novela.