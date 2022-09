España espera ser el líder en fabricación de microchips con una inversión de 12000 millones

Los préstamos al instante son una herramienta para los consumidores para poner en marcha proyectos en los cuales no se dispone de los recursos necesarios para iniciar. De la misma forma, los gobiernos también financian con deuda la mayoría de proyectos públicos, España, por ejemplo, necesita recurrir al crédito para poder ser referente en el diseño, distribución y fabricación de microchips. Ello es importante a nivel geoestratégico dentro de un contexto de transformación digital y, por lo tanto, el Consejo de Ministros aprobó el martes, el décimo proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Así, España espera desarrollar de forma integral las capacidades de diseño y producción de semiconductores y microelectrónica, que cuenta con una inversión de 12000 millones de euros hasta 2027. Se espera multiplicar el diseño trabajando de la mano con empresas privadas a las que el presidente Pedro Sánchez trata de cortejar.

El principal jefe del Ejecutivo viajó a Davos, al Foro Económico Mundial, evento que reúne a élites políticas, económicas y académicas. Allí, Sánchez asegura que España comienza una carrera de fondo para ser un referente en la industria y liderar el objetivo de la Unión Europea y concentrar el 20% de la capacidad mundial en producción de semiconductores. Para lograrlo, también ha establecido comunicación con consejeros delegados de las empresas más importantes del sector: Cisco, Qualcomm, Micron e Intel.

Hasta el momento, el financiamiento del proyecto no solamente depende del crédito, sino también de las transferencias a fondo perdido que España ya recibe de la Unión Europea. El Gobierno español no ha solicitado ayuda que no pueda devolver, en total, el país debe tener unos 140000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, de los cuales, 70000 millones no deben ser reembolsados, mientras que el restante son créditos que el Ejecutivo puede solicitar, aunque tienen que ser devueltos en los próximos años.

Con todo esto, Calviño remarca una y otra vez la importancia de esta inversión, es necesario trabajar en la producción de semiconductores y lograr que Europa deje de depender de terceros países como Corea del Sur, China, Taiwán y Estados Unidos. En este orden de ideas, hay que hacer referencia al embudo de botella generado por la aparición del COVID-19 que generó un aumento en la demanda que llevó a varios sectores a disminuir el ritmo de producción, como pasó con el sector automovilístico.