Españoles infelices y el BeReal

Durante un congreso de gestión cultural celebrado en Chile en 2012, el colombiano Alfonso Becerra propuso dedicar un día de celebración al sentimiento de la alegría, ya que según él mismo explicaba, por lo general se celebraban eventos que habían estado relacionados con la guerra, la sangre y la muerte, festividades religiosas o fechas políticas, pero casi nada que hiciese referencia a la felicidad. Así que lo propuso ante organizaciones de diferentes países para valorarlo, y dicho y hecho: nació el Día Mundial de la Alegría.

Una fecha que se celebra universalmente desde entonces el 1 de agosto, y aunque estoy segura que la elección de la data no tiene nada que ver con que sea también el inicio de las vacaciones para muchos, a mí me parece que no podía encajar mejor.

Así que como cada año por estas fechas, igual no toca empaquetar bikinis e irse de viaje, pero desde luego sí toca pensar en lo beneficiosa que es la alegría para nuestra calidad de vida y concienciarse de la importancia que tiene conseguirla.

Y visto lo visto, según un estudio de Ipsos, ya podemos ponerle ganas, porque España es el segundo país europeo más infeliz, solo por encima de Hungría. Aunque, con matices, porque una investigación de la red Gallup International, concluye que el 52% de los españoles se describe como feliz o muy feliz, frente a un 11% que se siente infeliz y a un 34% que ni frío ni calor.

Para los expertos, la clave está en una combinación de sustancias que debemos estimular. La primera de ellas la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, que aumenta con hábitos de sueño saludables, actividad física, meditación y consumo de huevos, plátanos, frutos secos, brócoli, espinaca, cacao y chía. Y junto a ella, la dopamima, la del placer, que se consigue a base de ejercicio físico, actividades que conlleven emociones fuertes, y... mindfulness!, que no seré yo la que diga que no lo veo muy de emocionar de esa forma, pero ahí están los expertos dando fe. Ah, y comer cúrcuma y magnesio.

También hacen falta endorfinas para mejorar el humor y la salud, y disminuir la ansiedad, Todo ello a base de danza, música, sexo y comer chocolate amargo. Y finalmente la oxitocina, la hormona del amor, cuyos niveles suben a base de cenitas bien acompañada, los abrazos, los masajes, el yoga o escuchar música, entre otras cosas estupendas.

Así que sírvanse ustedes mismos un poco de cada sustancia, agiténlo bien y a disfrutarlo.

QUE DIGO YO QUE SERÁ LO QUE HARÁN EN BUTÁN, con un gobierno empeñado en impulsar la alegría y el bienestar de su población todo el año, y donde se mide la Felicidad Nacional Bruta, un censo para conocer el nivel happy de las personas y saber qué actividades hay que fomentar para que la gente esté más alegre.

Situado al sur de Asia y con tan solo 817 habitantes, la medida impulsada por el rey Jigme Singye Wangchuck en Butón es un intento de conciliar la modernización y el crecimiento económico con la identidad cultural, el medio ambiente y el bienestar de sus ciudadanos.

SUENA BIEN, ¿NO? A MÍ CASI TANTO COMO BE REAL, una app francesa que acumula más de un millón de descargas y que por lo visto está llamada a ser la aplicación que desbanque a Instagram.

Para hablar con propiedad de ello yo tendría que haber dado primero una clase exprés con mi amigo Manuel Soutiño, experto en el universo TIC y cabeza clarividente, cosa que no he hecho, así que mejor me limitaré a decir solo que sus usuarios tienen que improvisar y olvidarse de lo del encuadre perfecto en sus publicaciones, pasar olímpicamente de los filtros y los reels ( ¿hay algo más odioso que ellos?) y subir solo una foto diaria. Falta ver si logrará triunfar entre los adictos al postureo. Se admiten apuestas, señores.

Y PARA TERMINAR, UN PAR DE REFLEXIONES recientes. La primera, inspirada por mi madre, sobre lo deshumanizados que nos hemos vuelto a base de ver desgracias a diario. Estamos tan habituados a ver a gente morir en guerras o en pateras, y a personas perderlo todo por un incendio o un volcán, que podemos seguir comiendo con el Informativo de la tele puesto sin inmutarnos lo más mínimo.

La segunda, que ojalá cuidemos más la sanidad para que ella nos cuide mejor cuando la necesitemos. Y de regalo ahí va una curiosidad, lo último en el universo beauty es la placenta para el cabello. ¿Cómo te quedas?