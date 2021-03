Especialistas internacionais participarán no congreso da RAG sobre Pardo Bazán

O centenario do pasamento de Emilia Pardo Bazán permitirá profundar dende novas perspectiva na figura e na obra de Emilia Pardo Bazán.

A Real Academia Galega (RAG), a Universidade de Santiago (USC) a e o Consello da Cultura Galega (CCG) reunirán a finais do mes de outubro na Coruña e Santiago de Compostela unha importante representación das grandes voces expertas na autora no Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois.

A cita, que se completará con diversas actividades culturais, coincidirá co traslado á Coruña da exposición sobre a autora que organiza a Biblioteca Nacional de España, unha mostra que conta coa estreita colaboración da Real Academia Galega, custodia do legado de Emilia Pardo Bazán, e que poderá verse no Quiosco Alfonso.

As tres institucións organizadoras presentaron onte o programa na RAG, na rúa Tabernas, 11 da Coruña, no que foi o fogar familiar da escritora e hoxe sede tamén da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

O presidente da Academia, Víctor F. Freixanes; a vicerreitora da Cultura da USC, Mar Lorenzo Moledo; a presidenta do CCG, Rosario Álvarez Blanco; e o académico correspondente, catedrático emérito da USC e director do comité científico do congreso, José Manuel González Herrán, avanzaron o programa en rolda de prensa xunto ao director da área de Cultura do Concello da Coruña, Rómulo Sanjurjo; e o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

O Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois conta co apoio do Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.

Olladas diversas. “Con este encontro estamos falando dunha concentración de coñecementos e de reflexións sobre Emilia Pardo Bazán importante, e ademais implicamos as institucións máis significativas arredor dunha figura sobranceira das letras españolas e europeas”, expresou o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes.

“O congreso conta cun comité científico integrado polos máis prestixiosos especialistas na autora e reunirá a cualificados pardobazanistas procedentes de distintos países, atrévome a dicir que aquí estarán os mellores e as mellores”, salientou o director científico do encontro, José Manuel González Herrán.

Darío Villanueva (USC e RAE), Marina Mayoral (RAG e Universidad Complutense), Dolores Thion, (Université de Pau), Ángeles Ezama Gil (Universidad de Zaragoza). Jo Labanyi (New York University), Ermitas Penas Varela (USC), Marisa Sotelo (Universitat de Barcelona), Enrique Rubio Cremades (Universitat d’Alacant), Íñigo Sánchez-Llama (Purdue Universty), Ana Freire (UNED), o académico e historiador Ramón Villares e a académica Marilar Aleixandre; ou Isabel Burdiel (Universitat de València), autora da gran biografía sobre Emilia Pardo Bazán, entre outros especialistas, tamén participarán con relatorios que achegarán distintas perspectivas arredor da vida e da obra da autora.

O secretario xeral da Cultura salientou a importancia de iniciativas como este congreso para divulgar a figura de Emilia Pardo Bazán. “Necesitamos facer un traballo de recontextualización de persoas que forman parte do noso ideario cultural”, subliñou Anxo Lorenzo, que puxo o acento no feito de que Galicia ten dúas das tres casas museos de escritoras de España: a de Emilia Pardo Bazán e a de Rosalía de Castro.