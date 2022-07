Espectáculos galegos xiran por 16 países e participan en feiras profesionais co apoio da Xunta

A Xunta de Galicia vén de adxudicar 460.000 euros en subvencións ás actividades de distribución nas industrias culturais. A través desta liña de axudas, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades promove este ano a exhibición da produción artística dos sectores galegos da música e das artes escénicas ao cofinanciar os gastos asumidos por máis de 50 empresas culturais no desenvolvemento de 512 actuacións tanto en xiras por Galicia e polo resto de España como nas súas incursións ao estranxeiro. Do cómputo global de actuacións, 321 responden á funcións escénicas e as 191 restantes, a concertos.

As contías outorgadas, cuxa relación se pode consultar na web da Axencia Galega das Industrias Culturais, permiten que diferentes compañías escénicas e formacións musicais visiten durante este ano 16 países para amosar os seus espectáculos no exterior. México, Uruguai, Arxentina, República Dominicana, Cuba, Colombia, Brasil e Paraguai son os destinos latinoamericanos, mentres que as actuacións no continente europeo se reparten entre Alemaña, Austria, Francia, Portugal, Suíza, Reino Unido, Hungría e Italia.

A Xunta tamén fomenta a través desta liña de axudas a presenza de 17 empresas galegas en 19 feiras profesionais neste 2022. No ámbito musical, promóvese a asistencia de bandas, distribuidoras e firmas discográficas galegas en citas destacadas no panorama internacional —Womex Lisboa 2022, Cubadisco da Habana ou The Great Scape— e no estatal —Primavera Pro de Barcelona, Mercat de Música Viva de Vic ou Fira B! das Illas Baleares—. En canto ás artes escénicas, estase a facilitar este ano a participación de compañías en citas clave do circuíto estatal como son Madferia, Mercates, DFeria e Fetén-Xixón.

De Carlos Núñez a ‘Fariña’. A través destas subvencións, coas que o Goberno galego impulsa a distribución e a

comercialización da creación artística galega tanto na Comunidade como no exterior, contribúese con 25.000 euros para sufragar os gastos correntes da xira de 18 concertos que Carlos Núñez está a ofrecer por escenarios e festivais de España, Francia e Inglaterra. Idéntica cifra recibe a produtora Ainé para as representacións do seu espectáculo Fariña en dez escenarios de Madrid, Ávila, Girona, Soria e Biscaia. Pola súa banda, Títeres Cachirulo recibe máis 12.000 euros para amosar ao longo deste 2022 os seus espectáculos por toda España e participar en certames de monicreques de prestixio como son o festival arxentino de Mar de Plata, o Festival Utebo de Zaragoza ou o encontro brasileiro de bonecos xigantes de Pernambuco nunha serie de 55 actuacións.