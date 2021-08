Espermidina: hay chica nueva en la oficina

Las últimas investigaciones muestran que las dietas ricas en espermidina están relacionadas con una mayor longevidad en humanos, mejorando la esperanza de vida, aunque dichos estudios deberían tomarse siempre con pinzas, no vaya a ser que los que firman el estudio también sean quienes te venden el bote . Sea como fuere, los entendidos te dicen que hay que tomarse entre 1 y 2 cápsulas al día, cada una de ellas aportando unos 150 mg. de extracto de arroz estandarizado al 1 % de espermidina, para un aporte total diario de 3 miligramos. Los expertos también recomiendan combinarlo con otros nutrientes antiedad para erradicar las células senescentes (una de las causas del envejecimiento, al acumularse las células viejas e inoperantes): combínelo usted con fisetina (el flavonoide idiosincrásico de las fresas), bromelaína (enzima proteolítica característica de la piña), quercetina (flavonoide de las cebollas y manzanas), extracto de té negro y alguna que otra carallada más.

Además la espermidina muestra efectos contra la glicación , un fenómeno donde los azúcares que circulan por la sangre se acaban uniendo de forma irreversible a las proteínas corporales (como la hemoglobina o el colágeno) convirtiéndolas en una especie de “proteínas-chicle” sumamente pegajosas y harto inútiles, lo cual se traduce en un declive acelerado de los tejidos; menos mal que la espermidina junto con la piridoxamina (una de las formas de la vitamina B6), la carnosina (un péptido chiquitito que se encuentra en el músculo esquelético), la benfotiamina (el derivado liposoluble de la vitamina B1), la histidina (un aminoácido semiesencial) y la aminoguanidina (un derivado del aminoácido arginina) están ahí para ayudarnos a prevenir dicha glicación y que las susodichas “proteínas-chicle” no se nos peguen en el cerebro, arterias, riñones... ¡todo ello a un “módico precio”, claro está!

El término senolítico subraya la capacidad de eliminar las células senescentes (seniles) cuya acumulación en el organismo ha sido señalada recientemente como una de las causas de la vejez, junto con el estrés oxidativo, la glicación y el acortamiento de los telómeros. Los senolíticos se los encasquetan a los cuarentones, que es cuando la cosa empieza a ir cuesta abajo: las células seniles son células disfuncionales e incapaces de dividirse y están repartidas por todos los recovecos del cuerpo humano, acumulándose de una forma patológica. Según parece, proliferan principalmente en el tejido adiposo, músculo esquelético, vasos sanguíneos, cerebro, riñones y piel. Además, no contentas con dejar de furrular como dios manda, liberan citoquinas inflamatorias, así como vesículas y proteínas insolubles (fibronectina, colágeno) al medio extracelular: estas sustancias son auténticos gritos de socorro, informando a las demás células del estado cochambroso en el que se encuentran, pero a la vez entorpecen sus trabajos rutinarios. Basta una pequeña cantidad de estas senescentes para sembrar el caos en un tejido: inflamación crónica, artrosis, aterosclerosis, sarcopenia (pérdida de tono muscular), cataratas, resistencia a la insulina, etc.

En condiciones normales, estas células seniles deberían autodestruirse para evitar perjudicar al organismo mediante la apoptosis o muerte celular programada, pero en casos de edad avanzada el mecanismo no funciona. A los compuestos naturales que ayudar a reactivar la apoptosis se los denomina senolíticos, donde la espermidina es la chica recién llegada, posicionándose casi a la altura de la fisetina (de la fresa) a efectos prometedores.

La fisetina, que se encuentra en las fresas y un poquito en los mangos, es –según parece- la sustancia más eficaz para doblegar a las senescentes: parece que recicla muy bien a las células inmunitarias viejunas –sobre todo linfocitos T y natural killer-; por ello, te la encasquetan a razón de 100 mg/día, cuando la dosis habitual en la dieta (salvo que te comas un palé de fresones de cantimpalos) no llega a 1 mg/día. Aquel o aquella que desee más información de tales artefactos senolíticos, que empiece leyendo –o releyendo- mi artículo dedicado a la terapia senolítica; pero, oigan, no se me olviden de comer más fruta y verdura, desayunar con huevecillos y de practicar un poquito de deporte... ¡que como terapia anti-aging, ésta sigue siendo la mejor y la más barata!