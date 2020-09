Esta semana en Cans: 25 curtametraxes e 15 videoclips a concurso

Santiago. Hoxe chega a primeira xornada da décimo sétima edición do Festival de Cans (O Porriño, Pontevedra). O certame estará este ano marcado pola redución de aforos e máis as esixentes medidas de prevención para garantir a seguridade dos veciños, o público, e o esquipo do Festival. Ata o vindeiro sábado, día 6, pasarán por Cans 25 curtametraxes e 15 videoclips a concurso. Ademais, proxectaranse 3 longametraxes e haberá coloquios e encontros con profesionais do sector audiovisual e do cinema coma Óliver Laxe, Paula Cons, ou Benedicta Sánchez. Na inauguración da rúa efémera Chano Piñeiro participarán a actriz Uxía Blanco. Tamén estará presente, en representación da Xunta de Galicia, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. A Xunta apoia o festival a través de Agadic e do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021. E vai facerse unha Masterclass do compostelán Alfonso Zarauza, máis Pablo Romero-Fresco. ECG