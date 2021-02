Estas son las cosas que no tienes que hacer nunca cuando conduces, por tu seguridad

La conducción exige responsabilidad . Los conductores se exponen en cada trayecto a una serie de riesgos que se procuran compensar a la hora de calcular el seguro del coche, pero no es suficiente: es recomendable seguir una serie de consejos acerca de situaciones que se deben evitar cuando estás al volante , a fin de garantizar la total seguridad.

No usar el cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es vital y no usarlo no solo es motivo de sanción, sino que también supone un alto riesgo para el conductor. Si este mecanismo no se encuentra debidamente colocado, cualquier golpe, aunque sea pequeño, puede tener fatales consecuencias para la persona. Los estudios apuntan a que llevar el cinturón reduce en un cincuenta por ciento las posibilidades de perder la vida cuando se produce un accidente de tráfico. Es una herramienta fundamental y por ello muchas campañas han ido encaminadas hacia la sensibilización para su uso.



Distraerse o conducir cansado

El estado físico y mental es otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en la tarea de la conducción. Hay que evitar las distracciones a toda costa, ya que un solo segundo con la atención fuera de la carretera puede desembocar en un accidente. Cabe recordar que en la carretera no estamos solos y que los elementos externos son múltiples. Hay que estar siempre atentos para responder con rapidez ante cualquier imprevisto, ya sea meteorológico, mecánico o por negligencia de otro conductor.

En ese sentido, tampoco hay que conducir con sueño. La conducción en ocasiones puede ser monótona y, si el cuerpo está cansado, puede incluso dormirse durante unos segundos. Lo aconsejable es descansar veinte minutos cada dos horas de conducción.

El uso del teléfono móvil

Hay acciones que, lamentablemente, son cada vez más comunes entre los conductores y que se deben evitar. Han aumentado, por ejemplo, los accidentes debido al uso del teléfono móvil cuando estamos conduciendo. Ni el WhatsApp ni una llamada son motivos para coger este aparato durante la conducción. Si hay una urgencia, entonces toca parar cuando sea posible y atenderla.



Comer o maquillarse

Debemos poner el cartel de 'Prohibido' a determinadas acciones, como maquillarse o comer al volante. Si esto es necesario, la solución es parar durante unos minutos y realizarlo.

Nunca se deben realizar estas acciones cuando uno está al volante, ya que no solo pierde una o las dos manos; sino que también se desvía la concentración. La mayoría de accidentes se producen por cansancio o por quitar las manos del volante para realizar otra acción. Es muy fácil evitarlo, simplemente no hay que hacerlo. La vida de una persona vale más que no atender un mensaje, comer más tarde o llegar a la reunión de trabajo sin maquillarse. De hecho, algunas de estas acciones son sancionables y en ese sentido se ha puesto el foco en el uso del teléfono móvil.

Poner la radio a un volumen demasiado alto y la sobrecarga de pasajeros

Son otros dos puntos a tener en cuenta y que se deben evitar. Subir al máximo el volumen de la radio puede provocar falta de atención o la pérdida de la noción de lo que ocurre alrededor (recordad que no conducimos solos). Por otro lado, llevar más pasajeros de lo permitido daña al vehículo y, además, está prohibido y es sancionable.