Estrea da nova temporada de ‘Galicia Bonita’ na TVG

A arquitecta especializada en recuperación de contornas no rural Rosa Facal e os seus pintorescos axudantes póñense este luns de novo en marcha por Galicia adiante na procura de vivendas sen rematar. Cun orzamento limitado e o prazo máximo dunha semana, o equipo de Galicia Bonita, coa axuda de propietarios e veciños, enfrontarase nesta nova temporada na TVG a todo tipo de dificultades que influirán no correcto desenvolvemento das obras.

En cada entrega, Rosa Facal e o seu equipo, formado polo albanel Javier, que nesta quinta temporada contará coa axuda de Adri e de Litos, a deseñadora Laira e os carpinteiros Carlos e Álex, seguirán loitando contra o feísmo, ese tipo de arquitectura descoidada e sen gusto, que predomina en pendellos, palleiras e leiras de toda Galicia.

Como novidade, non só serán de vivendas e alboios as reformas que ocuparán durante as vindeiras semanas o tempo do programa, senón que tamén se acometerán traballos en edificacións tradicionais, como un hórreo e un antigo muíño, entre outros.

Sen ir máis lonxe, o equipo de Galicia Bonita acode hoxe á Fonsagrada para acometer a recuperación dunha vivenda tradicional. O traballo de albanelaría, con demolicións e construcións, ocupará o groso das reformas neste concello lucense. Ademais, Rosa adiantaralle ao seu equipo que o xefe de carpinteiros non poderá estar na obra durante toda a semana, o cal reducirá en gran medida a súa marxe de manobra e porá en apuros os seus compañeiros para rematar a tempo.

ESPECIAL INFORMATIVO. A Televisión de Galicia ofrecerá hoxe un especial informativo, a partir das 11.40 h, en que os espectadores poderán seguir en directo a retransmisión íntegra do funeral de Estado da raíña Isabel II, do que aconteza previamente e do posterior traslado ao castelo de Windsor. Presentado por Carlos Amado, o programa contará coa presenza no estudio do catedrático de Dereito Constitucional Roberto Blanco Valdés e de Cristina Mourón, profesora de Filoloxía Inglesa da Universidade de Santiago e experta na monarquía británica.

Ademais, durante toda a xornada, os informativos da TVG e da Radio Galega estarán en conexión permanente con Londres. O programa A Revista tamén estará dedicado integramente a este acontecemento e contará coa presenza de profesores e de expertos en protocolo.

‘ZIGZAG’. Zigzag’, o programa de referencia da cultura en Galicia, volve este luns á G2 despois das vacacións de verán. Así, unha temporada máis, a actualidade das artes e as propostas dos creadores galegos manteñen un lugar de seu, os sete días da semana, na grella da canle autonómica con este espazo, que presenta Pilar G. Rego de luns a venres e María Solar na fin de semana e a través da primeira canle.

Nesta nova temporada, o programa contará con novas colaboracións: as da profesora de Belas Artes Silvia García González, que falará de artes plásticas; o dramaturgo e profesor Roberto Pascual, que levará a sección de artes escénicas; a profesora e xornalista Montse Dopico, e a profesora e investigadora Malores Villanueva, que se encargarán do tempo para a literatura. O arqueólogo Xurxo Ayán e o historiador medievalista da USC José Miguel Andrade Cernadas tamén formarán parte dos especialistas do programa ao longo da nova tempada.