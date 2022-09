Estrea mundial no OUFF de ‘Motel Valquirias’, unha

Ourense. Os creadores de O sabor das margaridas fixeron de novo unha gran serie que acaparou todas as miradas: a estrea de Motel Valquirias foi un éxito. O Ourense Film Festival converteuse no lugar perfecto para a première do primeiro capítulo da coprodución entre CTV e SPi. Ademais, a obra conta con axuda e con colaboración institucional transfronteiriza, en especial, a da Deputación de Ourense.

Un dos valores desta nova produción é que a maior parte da acción se desenvolve nunha única localización: un motel de estética pintoresca que lle confire unha atmosfera misteriosa e inquietante á historia. O trío de ases que protagoniza a serie –Marina Mota, María Mera e Maria João Bastos– capta perfectamente a esencia desta dramedia rodada entre a raia húmida e a raia seca. “Esta é unha historia universal que ten un forte compoñente de empoderamento feminino e de superación persoal”, destaca o showrunner de CTV, Ghaleb Jaber Martínez.

Ademais das tres protagonistas, conta con actores e actrices de máximo nivel como Chechu Salgado –Premio OUFF Ourense 2022 e Premio Goya 2022 ao mellor actor revelación–, Rui Morrison, Jorge Vaz Gomes, Vicente Mohedano e Miguel Borines, entre outros. Trátase dun elenco excepcional dirixido por Álex Sampayo e Jorge Queiroga. “É unha serie con tinturas dramáticas que posúe unha narrativa que sorprenderá o espectador”, explica José Amaral, Managing Director de SPi.

A estrea na pequena pantalla terá lugar na RTP portuguesa e na TVG. Ademais, dúas plataformas de streaming incorporarán Motel Valquirias ao seu catálogo a nivel internacional. A rodaxe integramente en galego e en portugués e o seu carácter transfronteirizo confírenlle unha personalidade única. Igual ca no thriller “O sabor das margaridas”, a autenticidade e a posta en valor do patrimonio cultural guiaron este proxecto.

A ambientación é outro factor clave de Motel Valquirias. A serie reflicte a realidade arraiana e a súa extraordinaria paisaxe. Esta produción quere converterse nun símbolo de unión entre Galicia e Portugal e nunha mostra da súa cultura.