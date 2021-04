Qué agria y desagradable estuvo la campaña de las elecciones a la Asamblea de Madrid. Cuánto rencor, cuánto odio, cuánta envidia, cuántas mentiras, cuánto necio.

No me negarán que fue un trago difícil de pasar. Solo me viene a la memoria un momento de confrontación política tan amargo y duro como el que acabamos de vivir y fue tras los cruentos e inhumanos atentados del 11 de marzo de 2004 en varios trenes en Madrid, tres días antes de que se celebraran las elecciones generales.

Ahora, afortunadadamente, el motivo de la rabia fue otro, tan viejo como la misma política: el ansia de poder y la polarización de las ideas.

Pero tengo que confesarles que en esta ocasión encontré una vía de escape que me permitía cada día abstraerme de la desagradable realidad y sumergirne en un mundo de magia, de hechizo, de fascinación y encanto.

En lugar de dormirme pensando en personajes tan desagradables y siniestros como los candidatos a la Comunidad de Madrid, me sumergía en los sueños acompañado de personajes tan maravillosos como Xan de Malvís, Fiz de Cotovelo, el enamorado Geraldo, la señora Juanita Arruallo, Marica da Fame o su hija, la ilusionada y siempre llena de vida Pilara.

Ya adivinaron de qué estoy hablando. Pues claro, de El bosque animado, la siempre vigente y genial novela del coruñés Wenceslao Fernández Flórez, una de esas lecturas que se convierten en libro de cabecera y a la que echas mano cuando te sientes un poco flojo, desanimado o triste.

Solo ver con qué alegría afrontan los personajes la vida en la fraga siento el alma henchida. Y no piensen que todo son fiestas, gracias o divertimentos.

Con qué entereza, qué fuerza superan las muchas adversidades que el escritor nos relata en sus cuentos y fábulas vividas en Cecebre.

Leyendo las tribulaciones de Fendetestas (Xan) para sobrevivir de sus pequeños atracos y con el sueño eterno de asaltar la casa del cura logro olvidar el victimismo con el que afrontan los políticos españoles las terribles amenazas recibidas por carta.

Empático con el temor que acompaña a Pilara en la tenebrosa oscuridad del bosque cuando lleva la leche al tren con destino a La Coruña consigo borrar de mi mente el rostro altivo de Isabel Díaz Ayuso, el cabreado de Pablo Iglesias, el flemático de Ángel Gabilondo, el nervioso de Edmundo Bal y el desasosegado de Mónica García.

Y de capítulo en capítulo, o estancia y estancia, como los denominó Fernández Flórez, voy sorteando las amarguras informativas de la actualidad política española, una saturación sostenida a lo largo de los años que acabará por desbordar en una especie de crisis y que quizás me lleve a enviar a algún impresentable personaje público (¡hay tantos!) un ejemplar de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, por si es capaz de verse reflejado en algunos de los personajes y por el bien del país intenta poner solución.

Aunque pensándolo bien, a lo mejor hay que hacer una edición especial con varios cientos de ejemplares para cubrir la demanda que exige la gran cantidad de necios existentes.

Lo triste es que esto no se caba el martes con el voto de los madrileños en las urnas ni un nuevo gobierno autonómico en unos días, o meses, quién sabe.

¡Qué va! Esta guerra incruenta va para largo, una vez que los sables se pusieron en alto no hay quien los baje.

Y por un motivo o por otro vamos a acabar viviendo en una campaña permanente en la que, sin darse cuenta, los candidatos de todo el espectro político español saca a la luz las vergüenzas del contricante, y viceversa.

Porque menuda fauna tenemos. ¡Qué hemos hecho para merecer esto!

Pero yo también tengo munición, y pesada. Tras mi recorrido por la fraga de Cecebre acabo de embarcarme como grumete con el capitán Ahab en el ballenero Pequod. Y tras este ya tengo preparada La feria de las vanidades, el maravilloso clásico de William Makepeace Thackeray.

Y para poner un punto de actualidad a mi afición lectora tengo sobre mi mesa de lectura Feria, esa novela en la que dicen que Ana Iris Simón refleja tan a la perfección la España vaciada y rural.

Tanto ustedes como yo sabemos que esto es una entelequia, porque cuántos millones de libros necesitaría para poder mantenerme al margen de tanta estulticia.

Sinceramente, lo único que le pido a nuestros políticos es sensatez, que tampoco creo que sea tanto; un poco de cordura, formalidad y prudencia. Porque estoy convencido de que los españoles nos lo merecemos: somos trabajadores, responsables, obedientes... Y menos mal que somos alegres, porque si no, mal nos vería.

¡Qué menos!, ¿verdad?