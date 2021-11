“Europa es un éxito, pero tiene un déficit de autonomía estratégica”

Emilio Lamo de Espinosa (Madrid, 1946) acumula una larga carrera académica y profesional, también como autor de más de una veintena de libros. Catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense y mimbro de la Academia de Ciencias Políticas y Morales, Lamo de Espinosa acaba de dar a la luz un ensayo excelente, ‘Entre águilas y dragones’, que se ha alzado con el Premio Espasa de este año, un libro en el que se aproxima a este mundo contemporáneo en plena ebullición. Un mundo que busca un nuevo encaje, un nuevo orden, con la pérdida de peso de occidente ante la emergencia de otros lugares del planeta, particularmente el área del Índico-Pacífico, que parecen reescribir el panorama geopolítico.

Cree Lamo de Espinosa que nos quedan por delante retos formidables. El mundo se dirige a una época de grandes cambios, no sólo porque el mapa del mundo se está dibujando de nuevo, sino porque asistimos a una nueva revolución, comparable a la Revolución Industrial que cambió la vida de la gente en el siglo XIX, una revolución que implica una transformación tecnológica profunda, también en las comunicaciones, pero que, al tiempo, ofrece por primera vez “una sola civilización mundial”, alejada de las drásticas divisiones del pasado. En este proceso, son muchas las cosas que hay en juego, juzga el sociólogo. Para empezar, el concepto de democracia, que debe defenderse en medio del vértigo y de las amenazas crecientes. También la posición de Europa, que ya no es la Europa que influyó en todo el mundo, que europeizó el mundo desde la antigüedad, pero que todavía conserva el valor de las civilizaciones clásicas y el poso de la cultura.

Hay grandes cambios en marcha. El presente ya es casi el futuro, ambos se solapan a menudo, más de lo que cabría pensar. Y existe, dice Lamo de Espinosa, esa paradoja entre el inevitable mundo globalizado en el que estamos inmersos “y nuestra perspectiva vital, que sigue encerrada en los muros de las sociedades nacionales, e, incluso, con no poca frecuencia, en los muros de las regiones”. Ante todos estos retos que llaman a nuestras puertas, Lamo cree que hay que lanzarse hacia el mundo nuevo, aceptarlo, en lugar de protegernos de él. Y defiende también que España encontrará su progreso mirando hacia el futuro y hacia fuera, mucho más que hacia dentro.

Usted lleva muchos años investigando como sociólogo de referencia, publicando trabajos que intentan explicar por qué las cosas son como son, cómo la historia y la geografía nos modelan, y ahora, en este libro, su mirada se vuelca en el contexto internacional, tratando de desenredar este tiempo complejo, esta globalización que viene acompañada de un cambio profundo, de una revolución que ya atisbamos, y que parece cambiar también los parámetros del orden mundial conocido.

Bueno, es cierto que mi vida académica y algunas de mis publicaciones anteriores me han llevado a este análisis prácticamente global, siguiendo un poco lo que decía la Escuela de Frankfurt, que consideraba que lo verdadero estaba en la totalidad. Pero tengo que decir que mis años en el Instituto Elcano fueron los que realmente me dieron otra perspectiva, me ayudaron a entender el mundo de esta manera. Y lo digo en el prólogo del libro. Estuve allí desde la fundación, en 2000, y luego como director y presidente, y creo que sin la experiencia del Instituto Elcano no vería, quizás, las cosas igual.

Es decir, que aquellos años contribuyeron a ampliar su mirada analítica.

Sí, sin duda. Los sociólogos tendemos a veces a fijarnos en sociedades concretas, aisladas, estados, por ejemplo, que la mayoría son en realidad estados multinacionales. Aprendí a ver a España y a Europa en el mundo, pero no sólo desde el punto de vista espacial, sino temporal, como una película. Es aquello que Max Weber consideraba una perspectiva ‘histórico-universal’. Y, como dije, me di cuenta de la importancia de mantener una mirada basada en la totalidad. Hoy eso es cierto. Por primera vez en la historia de la humanidad vivimos en una única sociedad: si no tienes una perspectiva global, no sabes dónde estás.

Al principio del libro coloca una fecha, 1989, como “el año en el que cambió el mundo”. Fue el año de la caída del muro. En su libro explica que hay fechas muy significativas, auténticos puntos de inflexión que lo cambian todo. Y dice también que la división de aquella Europa era, en realidad, una división planetaria.

Europa fue colonizadora, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue colonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque fuera bajo condiciones diferentes. Europa pierde su influencia, porque lo que ocurrió aquí no fue otra cosa que una guerra civil entre naciones. Después, desde el 45 a la caída del muro de Berlín, el destino de Europa no estaba en Europa. Y tengo que decir que soy muy europeísta, creo que estamos ante un proyecto político extraordinario, el mejor en décadas, un proyecto que precisamente nació para recuperar esa influencia global que tuvo, pero aún no lo ha logrado. Hay en Europa un gran déficit de autonomía geoestratégica, y eso es un mantra en Bruselas. Pero sí, no olvidemos que el Telón de acero dividió Berlín, dividió Europa, pero también dividió al mundo. Y la globalización comienza de verdad cuando el muro cae.

Dice que la Historia está a veces llena de cisnes negros, de acontecimientos imprevisibles. Y el final de la Unión Soviética fue uno de ellos.

Nadie lo preveía, y eso que los departamentos universitarios estaban llenos de ‘kremlinólogos’ por entonces. Henry Kissinger dijo que no veríamos ese final, aunque ocurriría. Pero, como dijo Václav Havel, “no tuvimos tiempo ni de asombrarnos”, de lo rápido que ocurrió todo. Para mi generación fue un evento crucial. Y abrió un periodo extraordinario, los años noventa, los ‘roaring nineties’, como los llamó Stiglitz, y fue un periodo de desarrollo de la economía de mercado, en el que tuvo lugar la tercera gran ola democratizadora... Ahí se cobra el dividendo de la paz, y ese periodo podemos decir que concluye con el 11 de septiembre y con la llegada de un nuevo mundo y nuevos países emergentes. Los europeos jóvenes no son conscientes, creo, del periodo excepcionalmente provechoso que hemos tenido en los últimos cuarenta o cincuenta años.

Ahora, escuchando a algunos, parece que la Historia ha comenzado ayer...

Lo cierto es que Europa no se puede entender sin tener en cuenta un siglo de violencia brutal, que fue el siglo XX. En Europa, como decía Borges, no nos une el amor, sino el espanto. El miedo a que vuelva todo aquello. Eso es la Unión Europea, lo que le da sentido, el temor a la barbarie. Y también lo que nos puede volver a ayudar a retomar la influencia y tener el destino en nuestras propias manos. Durante más de trescientos años la Historia del mundo se ha escrito en Europa. Desde Elcano, precisamente, desde las grandes expediciones. El riesgo que corremos, y creo que puede suceder, es que a partir de ahora nuestra historia se escriba fuera. Si queremos evitar eso, tenemos que construir de una vez por todas una Europa fuerte.

Es decir, la influencia europea, como dice en el libro, viene de muy atrás.

Creo que las grandes navegaciones nos dieron una cosmovisión, una nueva perspectiva que nos hace mirar lo desconocido. Esto siempre es importante, salir de lo obvio. Y bueno, la revolución científica del siglo XVII y la Revolución Industrial subsiguiente, todas dependen de ese cambio de perspectiva, de abrirse al mundo. Estos procesos están encadenados. Europa y luego Estados Unidos hegemonizan la historia porque tienen la herramienta definitiva, que es la tecnociencia. Ahora, por ejemplo, estamos ante un cambio demográfico drástico entre oriente y occidente, y ese cambio está en la raíz del nuevo contexto. Eso y lo que podríamos llamar la ‘convergencia tecnológica’ de muchas zonas del mundo, lo que hace que muchos países tengan nuevas capacidades que antes no tenían.

Uno tiene la sensación de que la aceleración de la Historia es ahora formidable. Es verdad que el fin de la Unión Soviética fue muy rápido, sí, pero ahora los cambios se suceden a velocidad de vértigo.

Como decía Lévi-Strauss, hay pueblos con historias frías y pueblos con historias calientes. Occidente se ha caracterizado por lo último. Pero el progreso es eso: inventar, producir, seguir. Y en esas seguimos. Pero en ese mantra hemos envuelto ya al mundo entero. Los ritmos de crecimiento económico en las últimas décadas, como en China, han sido espectaculares. Y el crecimiento poblacional. Hoy Europa sólo tiene el siete por ciento de la población del mundo. Todo esto indica que estamos en un punto de inflexión histórico. Mi libro es como el mapa que traza un viajero marciano intentando explicar el mundo.

Y la conclusión es que occidente vive un claro declive. En su libro dice que, por ejemplo, el Imperio Romano claudicó en cosa de 50 años...

Occidente, Europa, y casi más Estados Unidos, viven ahora en un momento de cierta confusión. Estamos asistiendo a un rebrote de todo tipo de identidades y particularismos, que yo creo que empequeñecen y dividen. El Reino Unido está aprendiendo a ser pequeño. Me parecen miradas hacia el ombligo, algo provincianas... Eso es dañino, porque, si nosotros no creemos en nosotros mismos, no podremos convencer al resto del mundo. El gran problema de las democracias hoy es que a veces no son eficientes. En realidad, hay una mezcla de varias cosas. En el Reino Unido hay una nostalgia del imperio. Pero la globalización, que ha tirado de la pobreza en el mundo emergente, en cambio en occidente ha llevado a la dualización. Por un lado, están los globalizados, que pueden estar en cualquier parte, y luego están los territorializados, que suelen buscar el blindaje, la protección, como el caso de ‘America First’. Son los que defienden el cierre de fronteras. Es una reacción muy negativa frente al proceso globalizador, pero ahora mismo es muy importante, sin duda. Y ha abierto una gran brecha cultural dentro de los propios estados. Y globalmente.

¿Qué piensa Emilio Lamo de Espinosa del ‘brexit’?

Cuando ocurrió el brexit, y cuando ganó Trump, en el Instituto Elcano nos sorprendimos y nos disgustamos. Pensamos que dos países abiertos se cerraban. Nos parecía un tropiezo que se acabaría arreglando. Pero ahora creo que es un problema estructural, no un simple tropiezo. Piensa lo que fue el asalto al Capitolio... ¡terrible! Yo creo que están en el camino equivocado, no les está yendo bien. Mi deseo malévolo es que no les vaya bien... Porque sé que el éxito del brexit sería letal para la Unión Europea.