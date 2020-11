Eva b e Álvaro de Luna, protagonistas musicais de hoxe en ‘Bamboleo’

Bamboleo chega cada sábado ata a grella da TVG coa súa especial combinación de música, espectáculo e entretemento. Nesta ocasión, Xosé Manuel Piñeiro recibirá a visita dous artistas moi novos que teñen en común a experiencia de participar en programas de talentos musicais: son Eva b e Álvaro de Luna.

Eva b, natural de Sada, iniciou a súa carreira na música hai apenas uns meses e xa conta con dous singles no mercado: Dumb, composto pola propia artista e América no que explora o pop e a electrónica. Interpretará os dous temas que serven de adianto ao primeiro traballo.

Álvaro de Luna comeza a súa carreira en solitario tras formar parte do grupo Sinsinati, do que foi vocalista e compositor durante tres anos consecutivos e co que chegou ao máis alto das listas de éxitos. En Bamboleo interpretará Indios y Vaqueros, co que acadou o disco de platino, e un novo tema titulado Juramento eterno de sal.

Tamara Pérez e Claudio Pan proporanlles distintas probas a Eva b e Álvaro que, pola súa banda, compartirán as experiencias máis salientables da súa carreira artística. O terremoto de Arca: Isi, encherá de risas o plató coas súas vivencias verídicas.

A Orquestra Vulkano Show chega desde Salamanca para presentar o seu espectáculo, no que combina a música máis movida cunha enerxética exhibición de baile.

Tamén gozaremos do show de Airam e Vero, campións mundiais de bachata, na sección Dirtidansi.

No apartado deste espazo dos sábados na Galega, xa no apartado do Agora ou Nunca participarán Mery Da Silva e Adrián Diz. Os dous amosarán os seus dotes para a canción entoando Chuva de prata, de Gal Costa e 19 días e 500 noche do mestre Joaquín Sabina. Os clubs deportivos Praíña Sporting Club de Pontevea, no Concello de Teo, e o Louro-Támega, do Concello do Mos, participarán no karaoke de A Jrileira. ECG