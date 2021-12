Excelente resposta da audiencia a nova emisión de ‘48 horas para o si’

Santiago. Unha boa parte dos telespectadores galegos volveron sintonizar onte a Televisión de Galicia para gozar da nova entrega de 48 horas para o si, que volveu superar o 11 % de cota de pantalla cun seguimento medio de 58.000 televidentes.

A gran protagonista no prime time da noite do martes foi Eva, unha amante da bachata que coñeceu a Leo na pista de baile e o tequila fixo o resto. Nunca pensou que sería quen de pedirlle matrimonio a ninguén, pero está decidida a poñerlle o ramo á súa relación cunha pedida de man durante o programa.

E por unha vez, e sen que sirva de precedente, Xosé Ramón Gayoso e Roberto Vilar cambian de día e o Luar aterra na noite dos xoves para cederlle a do venres, a de Noiteboa, á tropa do Land Rober Tunai Show. Pero isto non implica que a maxia do Nadal non vaia inundar hoxe o estudio do programa, que contará con actuacións inesquecibles.

Unha das convidadas da noite será a cantante e compositora grovense Carolina Rubirosa, que saltou á fama co seu grupo The Funkles e que agora, en plena carreira en solitario, lanza o seu novo álbum, Tierra de nadie, onde espremeu ao máximo a súa creatividade e liberdade como artista. No escenario do Luar interpretará Máxico Nadal.

Os espectadores tamén poderán gozar cos sons tradicionais da Agrupación Folclórica Tequexetéldere, da localidade pontevedresa da Estrada, e cos ritmos do Grupo Nueva Fuerza.

Pero, sen dúbida, o máis destacado enriba do escenario nesta noite tan especial serán as actuacións de caras moi coñecidas da TVG, que coas súas cancións e con moito humor lles transmitirán os seus mellores desexos para estas festas ao público do estudio e á audiencia nas súas casas.

Así, Terio Carrera e Rodrigo Vázquez interpretarán Toca o pandeiro Manuel; María Mera e Lucía Rodríguez cantarán Volver á casa por Nadal; Arturo Fernández, Pepe Capelán, Brais Doval e Noelia Rey farán o propio con Todo o que quero polo Nadal es ti; Xosé Manuel Piñeiro e Adrián Díaz atreveranse con O tamborileiro; Octavio Villazala e Kiko Novoa cantarán Feliz Nadal; Trisha Fernández subirá soa ao escenario para interpretar Un branco Nadal e Laura Añón, Christian Escuredo e Manuel DeAndrade interpretarán O neno.

Neste especial de Nadal do exitoso programa Luar non faltará unha nova entrega do concurso Recantos, nesta ocasión, coas actuacións de Ruben Darío, representante da comarca Ourense Central, e Dan Ale, procedente da Mariña. redacción