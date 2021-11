Éxito da feira de Monterroso coa asitencia de milleiros de persoas

Santiago. Considerada a feira das feiras en Galicia, a orixe da de Monterroso (Lugo), cun mercado que xuntou onte moita xente, remóntase á Idade Media, vinculada a un imposto sobre o sal cobrado na contorna da vila, por eso mesmo, moitas persoas xuntaronse de novo este lunes nesa vila lucense.

Tradición e autenticidade son dúas calidades que se poden aplicar á feira que por Santos celébrase en Monterroso, na comarca da Ulloa, no centro xeográfico de Galicia e cruzamento de camiños de arrieros que comunicaban a costa galega con Castela, segundo salienta a mesma web de Turismo de Galicia.

Este mercado agrícola e gandeiro funciona desde o 1450, data da que se ten probas documentais, aínda que as últimas investigacións apuntan a que a feira pode ter unha antigüidade de 800 anos. Ademais da feira cabalar, Monterroso é o gran mercado dos produtos de tempada: queixos, castañas, mel, produtos cárnicos e doces, ademais de medio centenar de postos de polbo distribuídos por toda a superficie feiral. O espazo acolle, ademais, actuacións degustacións gastronómicas das estrelas culinarias da mesa galega, nunha andaina que neste 2021 tivo as lóxicas limitacións dos tempos da covid si ben a mellora xeral e a vacinación masiva fixo que fora unha boa xornada a nivel de asistencia de xente despois de xuntar a milleiros de persoas.

VISITA DO CONSELLEIRO ROMÁN RODRÍGUEZ, O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez estivo nesta nova feira de Monterroso nunha visita onde foi acompañado do delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, entre outros persoeiros.

Tamén estiveron alí o Conselleiro do Medio Rural, José González Vázquez; o delegado territorial da Xunta, Javier Arias Fouz; e a presidenta do PP de Lugo, Elena Candia, entre outros; parte dos representantes do PP fixeron en paralelo un encontro cos alcaldes da zona, deputados e senadores, todos eles presentes nesta Feira de Santos de Monterroso.

Como proba da fama desta cita, na súa conta de Twitter, o conselleiro Román Rodriguez dixo: “Non é outono sen a Feira de Santos de Monterroso. Con oito séculos de historia ás súas costas, e tras o paréntese da pandemia, recupera a súa esencia como punto de encontro social e comercial da comarca da Ulloa, no corazón de Galicia. Honrado pola acollidaonterroso é, en definitiva, unha visita obrigada para calquera persoa interesada na cultura e tradicións de Galicia”.

E nesa mesma red social, o deputado do PPdeLugo Jose Manuel Balseiro tamén deixou un chio falando da prestixiosa feira lucense: “Monterroso recuperou esta fin de semana unha das grandes citas: a Feira de Santos, con máis de 800 anos de historia e declarada Feira de Interese Turístico Galego”. ECG