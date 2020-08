Éxito do bono turístico con dez mil peticións en só dúas semanas

O conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, destacou a boa acollida do bono turístico, impulsado pola Xunta e o clúster turismo de Galicia, ao recibir en apenas quince días solicitudes para máis do 50 % das prazas ofertadas, superando a barreira das 10.000.

Esta iniciativa supón unha inxección de cinco millóns de euros nas empresas desta industria e permitirá fomentar o turismo interno, incentivar o consumo e favorecer a recuperación económica e a creación de emprego tras a crise padecida pola covid-19.

No marco deste proxecto, preto de 20.000 empregados dos sectores sanitario e sociosanitario que traballaron en primeira liña na loita contra a covid-19 están recibindo unha tarxeta prepago de Abanca con 250 euros, de carácter nominativo, que poden empregar nas máis de 320 empresas e produtos adheridos ata o 13 de decembro.

Román Rodríguez, visitou hoxe xunto co presidente do clúster turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, un dos negocios adheridos, o hotel Villa Covelo na vila de Poio.

Durante a visita, o responsable en funcións quixo agradecer o esforzo e implicación das empresas do sector á hora de adaptar os seus establecementos aos requirimentos da actual crise sanitaria. Neste sentido, subliñou que a recuperación do sector turístico é unha “tarefa colectiva” que precisa a colaboración de todos os axentes implicados.

Ademais puxo o bono turístico como exemplo de medida que demostra o compromiso do goberno galego con esta industria, xa que xerará un importante efecto multiplicador desde agora ata finais de ano, favorecendo a reactivación do turismo.

En concreto, solicitaron a súa adhesión a este programa máis de 320 establecementos de aloxamento e axencias de viaxe entre os que se atopa a práctica totalidade dos paradores da zona, hoteis de cinco e catro estrelas e máis de 50 axencias de viaxe.

Tamén figuran máis dunha vintena de establecementos de turismo rural, balnearios e outros emprazamentos singulares como faros, pazos ou semáforos marítimos, conformando unha oferta de calidade e sostible baseada nos principais valores do modelo turístico de aquí, como son a enogastronomía, a paisaxe e o termalismo.

Entre as opcións que ofertan aos beneficiarios destacan produtos turísticos ou experiencias que ofrecen un desconto mínimo do 15 % sobre o prezo ordinario do servizo, sumando así unha bonificación por parte do sector.

Dáselle moita importancia a que os sitios escollidos cumpran coas medidas hixiénico-sanitarias adecuadas para garantir a seguridade de traballadores e usuarios. Neste momento son xa 315 os paquetes turísticos incluídos e preto de 200 ofertas rexistradas.

Espérase que nos próximos días a oferta se siga ampliando para dispoñer da gama de servizos máis variada.