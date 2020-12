Éxitosa entrega dos Premios Rebulir da Cultura Galega

O Festival Internacional Rebulir (FIR) ven de facer no concello de Ramirás (Ourense) una exitosa gala da entrega dos Premios Rebulir da Cultura Galega 2020.

O Cabaret de Aquí invadiu Ramirás con música e folclore a XV edición da cita , que contou coas actuacións de Rebulir, Mariachi Noche de Ronda, Coro Gospel Vida, Grupo Son Real e Pelepau

O músico Nelson Quinteiro conduciu a gala central na que se recoñeceu o labor en prol da cultura galega de Mercedes Peón, Fina Calleja e a Banda de Música de Vilanova dos Infantes O evento, sen público presencial, foi retransmitido por canles multimedia aos que se conectaron centos de espectadores

Organizado pola Asociación Cultural Rebulir, co apoio institucional da Xunta de Galicia , a través da Secretaría Xeral de Cultura, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Secretaría Xeral de Emigración, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade-, o Parlamento de Galicia, o Consello da Cultura Galega, a Deputación de Ourense, Inorde, Concello de Ramirás, Concello de Celanova e as Universidades de Vigo e Santiago (USC). Ao colectivo anfitrión, e encargado de inaugurar as táboas, Rebulir, sumáronse Mariachi Noche de Ronda, Coro Gospel Vida, Grupo Son Real e Pelepau.

Entre as autoridades convidadas e encargadas da recepción das agrupacións participantes, así como da posterior entrega dos Premios Rebulir da Cultura Galega 2020, asisistiron representantes das institucións colaboradoras do Festival.

Entre outros, o secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; o secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén; o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo L. Fernández; e o alcalde de Celanova, Antonio Puga, entre outros.

Rebulir quixo tamén nesta andaina ter unha pequena deferencia pola labor de Luisa González, colaboradora do festival dende os seus inicios e veciña de Ramirás.

“Hai persoas que non suben ao escenario, pero que se non foran por elas isto non podería ser posible dende hai tantos anos. Un claro exemplo de dedicación e alma polo FIR é o de Luisa”, engadiu Sotelino. O agasallo foi entregado pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Foi a quenda da entrega dos Premios Rebulir da Cultura Galega 2020. O vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo L. Fernández, entregou o galardón da categoría Homenaxe á coñecida banda de música de Vilanova dos Infantes, representada polo seu director Benito Villar.

Na categoría de Artes Escénicas, foi recoñecida Fina Calleja, pola súa traxectoria impecable profesional no ámbito do teatro e audiovisual. O premio foille entregado polo delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén. O terceiro dos galardóns foi recollido pola cantante e compositora folk Mercedes Peón, na categoría Música Galega, en recoñecemento pola súa contribución á difusión e á renovación da música galega dentro e mesmo tamén fóra de Galicia. E alí foille entregado polo secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo.