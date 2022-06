Expertos científicos en turismo reúnense en outubro na cidade das Burgas

Baltar estivo acompañado no acto, no salón de graos do Edificio Xurídico-Empresarial do Campus de Ourense, pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; o tenente alcalde de Ourense, Armando Ojea; a comisionada de Coordinación Institucional da Universidade de Vigo, Elena Rivo; a decana da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Montserrat Cruz; o presidente do Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, e o presidente do comité organizador do congreso de AECIT, José Antonio Fraiz.

Na súa intervención, definiu ao turismo como “eixo estratéxico” da provincia e felicitou ao Campus pola organización do congreso, destacando a importancia de acoller eventos deste tipo: “Celebro a capacidade de Ourense para acoller o Congreso do AECIT ou, uns días antes, o Congreso Internacional de Turismo Termal, que organizaremos a finais de setembro trala proposta da rede europea de cidades históricas termais, que presido, e que conta co beneplácito da Organización Mundial do Turismo”.

“Algo móvese en Ourense -resumiu- apoiado en fitos decisivos coma a alta velocidade, que nos converteu no territorio mellor conectado con Madrid. Ourense pode presumir, temos de todo e queremos compartilo”, engadiu.

Valorou o Congreso do Aecit como “unha fiestra aberta ao desenvolvemento, aunando todas as sensibilidades neste sector”, remarcando a importancia na súa organización da cooperación interadministrativa, a alianza público-privada e, nominalmente, o “excelente traballo do profesor José Antonio Fraiz”.

Baltar remarcou o apoio incondicional do goberno provincial ao campus: “A deputación sempre está co territorio, e a universidade é parte imprescindible no desenrolo de Ourense, unha fábrica de talento”. E lembrou o compromiso co campus, “dende a súa creación ata as achegas económicas anuais”, con novas coma a financiación de 45 bolsas para o alumnado. ecg