Falando con Patricia Santana

VIAXES Latexos da Cidade (TVG) visita hoxe a cidade de Vigo para coñecer todo o que se agocha no Centro Oceanográfico, un lugar incrible onde se investigan moitas cousas relacionadas co noso mar e cos nosos peixes e fanse moitos traballos que axudan a entender mellor a natureza, tendo amáis actividades específicas para os escolares galegos. En Ourense, por outra banda, o equipo do programa visitará unha empresa aceiteira con 50 anos de historia para ver como é todo o proceso do aceite. E en Pontevedra descubrirá como é a doazón de sangue e a onde vai dar toda a que se recolle. Para rematar os ocntidos desta nova entrega, o espazo da Televisión de Galicia pasará un día moi especial coa presentadora Patricia Santana. Falarán de cousas d personal shopper e tratamentos de beleza... e rematarán a xornada no Luar para citar os seus segredos. redacción