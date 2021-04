falar do tempo é moito, moitísimo máis importante do que puidera parecer a primeira vista. De entrada, cando atoparse con alguén no ascensor (rubidoiro dicía un compañeiro meu de carreira cando os hiperenxebrismos estaban de saldo) era algo normal (hoxe é como se o zarrapechan a un cun leopardo nunha artesa), as referencias climatolóxicas semellaban a máis práctica válvula de escape para situacións violentas nas que non se sabe que dicir. Desa xema literaria que é o Viaje a la Alcarria de don Camilo lembro o tipo, gordo, fumador de puros, que, no tren, ollando para o ceo atoldado e suando a gota gorda, dicía: Como no tengamos tronera... E repetía: Y lo que yo digo, ¡como no acabe viniendo la piedra! Pois algo así é no país. Aínda non sei se non quererá chover é unha expresión intraducible propia dunha filosofía vital que adoro. Que non é importante falar do tempo? Como enfriou!, Con esta calor e disque mañán chove ou Este tempiño noso non hai quen o entenda son nexos comunicativos que rompen o xeo e sentan as bases dunha conversa que, logo, irá por onde teña que ir. Daí, talvez, que, a ollos dos estranxeiros, os españois falamos moito do tempo, chegando por veces a expresións só entendibles usando dun código reservado aos nacionais. Un amigo de orixe alemá contábame que, paseando con amigos de Santiago, tras un bo anaco de limpo ceo azul, caeulles un ballón, tan imprevisto como intenso. A modo de explicación do fenómeno, un dos circunstantes composteláns dixo: Isto son nubes, ao que o meu amigo alemán, con lóxica boreal, repuxo (mentalmente para non ofender): Pois claro que son nubes. Que otra cousa podería ser? E é que, en poucas cousas como nas expresións relacionadas co tempo meteorolóxico se manifesta dun xeito tan claro aquilo que os románticos chamaron Volksgeist, o espírito ou alma popular das tan variadas colectividades humanas.

Nas clases de gramática dise que a impersonalidade atópase en estado puro nos verbos meteorolóxicos, por natureza defectivos (é dicir, desprovistos de accidentes propios dos verbos normais): Chove, orballa, sarabia, neva... Quen? Imposible dicilo. Do mesmo xeito, chovo, nevas ou orballamos son expresións carentes de sentido. Esta impersonalidade levouna o espírito popular a unha construción tamén moi nosa: Da choiva para o luns. Quen da choiva? Boa pregunta. Mabel ou Noelia no parte da teuvegá? Meteogalicia? Un remexido de todos? É o de menos. O caso é que da choiva para o luns quere dicir que o luns choverá.

En punto a delicatessen idiomáticas sobre a climatoloxía, un moi coñecido intelectual do país contoume que, sendo el neno, os curas na misa dominical da parroquia, aludindo ás veces aos terrores da Apocalipse, dicían: Y caerán las aves del cielo. Logo, cando chegaba o verán, os nativos ponderaban a fogaxe estival tirando de castrapo e rotacismo: Ai, hoxe caen las aver del cielo! Falar do tempo: un xeito de entender a vida.