Fallece a los 51 años el escritor Domingo Villar

El escritor vigués Domingo Villar ha fallecido este miércoles 18 de mayo tras sufrir el pasado lunes una hemorragia cerebral, según han confirmado a Europa Press fuentes de la editorial Siruela. Villar fue ingresado en la madrugada del pasado lunes en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Las mismas fuentes han señalado que no habrá capilla ardiente del popular escritor por expreso deseo de la familia, que desea despedir al autor en la más estricta intimidad.

Domingo Villar (1971) era uno de los escritores gallegos más reconocidos gracias a la traducción de sus libros a varios idiomas, a partir de las versiones originales en gallego y castellano. 'Ojos de agua' fue su primera novela, publicada en 2006, seguida de 'La playa de los ahogados'. En ambas, Vigo tiene un papel protagonista. Precisamente, el escritor de novela negra fue uno de los galardonados con el premio Vigués Distinguido este año, gracias a su obra, reconocida en todo el mundo. “Hoy ha fallecido a los 51 años Domingo Villar, nuestro autor, nuestro querido amigo y el protagonista de uno de los grandes fenómenos de la novela policíaca en castellano de los últimos años, al que tuvimos el orgullo de acompañar en el camino”, señala la Siruela en un comunicado. Afincado en Madrid desde hace casi 30 años, le gustaba describirse como “un pesimista alegre” y como un “artesano que cuenta historias despacito y que habla de personajes emocionados”.

Desde la Editorial Galaxia también muestran su pesar: “No día de hoxe, recibimos a tristísima nova do pasamento do noso amigo e autor Domingo Villar. A Editorial Galaxia está consternada, rota de dor, diante deste feito inxusto e terrible. A morte sempre é dura de aceptar, pero cando falamos dalguén tan novo, tan cheo de vida e alegría como foi Domingo VIllar, daquela vólvese algo inaturable. Dende a Editorial Galaxia sumámonos á dor da súa familia, de Bea e dos seus tres fillos, así como dos milleiros de lectoras e lectores que Domingo Villar tiña espallados por todo o mundo. Na nosa lembranza queda para sempre o recordo eterno dun home bo, agarimoso, atento, sempre fiel a esta editorial e a quen queriamos coma un irmán. Descansa en paz, Domingo querido. Non imos esquecerte nunca”.

Pésames de la política, literatura y cine. EFE. La prematura muerte del escritor de novela negra Domingo Villar, fallecido este miércoles en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras sufrir un infarto cerebral, ha hecho que se sucedan los pésames hacia su madre, Rita; su mujer, Beatriz, y sus tres hijos Tomás, Mauro y Antón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en su cuenta oficial de Twitter que el autor gallego “hizo de Galicia un personaje más de su novela honda, negra, humana” y ha añadido que, tras partir con solamente 51 años, “lo echaremos mucho de menos”.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha subrayado en la misma red social que es “una gran pérdida para quienes lo admiramos y disfrutamos su obra”, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido a Villar el haber creado una comunidad lectora “tan diversa como fiel y entusiasta”. “Vigo implosionaba en su modo de escribir y ese sello es el que ha imprimido a una obra honesta, fiel al género negro y rebosante de personalidad. ¡Qué triste decirte adiós!”, ha reflexionado Díaz.

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha lamentado lo sucedido por ser “una vida que se va antes de tiempo” y que “ha dejado huérfanos a Leo Caldas -famoso personaje de la célebre saga policíaca de Villar- y a sus lectores”. El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha indicado que este 18 de mayo es “un día triste para Vigo” y la pérdida sufrida “irreparable”, mientras que la titular de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha comentado que “las olas del mar de Vigo seguirán meciendo su inolvidable recuerdo”.

Los tres principales partidos gallegos, PPdeG, BNG y PSdeG, han coincidido en destacar la “pérdida inmensa” que supone para Galicia el fallecimiento del escritor, al tiempo que han expresado su pesar a familia y amigos, así como al sector de la cultura. En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, nada más conocerse la noticia, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha enviado un “abrazo bien grande y bien fuerte” a los allegados del escritor y ha lamentado “la pérdida enorme, inmensa” para Galicia que supone su muerte.

La viceportavoz parlamentaria del PPdeG Paula Prado ha tenido palabras similares al enviar “todo el cariño y un abrazo grande” a los familiares y amigos del fallecido, tras destacar que su muerte es “una pérdida importante para Galicia” y el mundo de la cultura.

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha lamentado, a través de un mensaje en Twitter, que Villar “se fue demasiado pronto” y, además de expresar el pésame a sus allegados, ha manifestado que se trata de una “pérdida importante para la literatura contemporánea gallega”. Entre las editoriales, Galaxia se ha declarado “rota de dolor” ante un hecho “injusto y terrible”, y Siruela, donde publicaba en castellano, se quedará para siempre con “el regalo” de sus historias y amistad.

La autora Ledicia Costas se ha despedido de “un hombre generoso y brillante”, de un escritor “de alma azul, con Vigo siempre en el corazón”, y la escritora María Oruña ha indicado que se ha ido “un caballero, y no solo de las letras”. Su colega Manel Loureiro ha observado que es un pérdida “terrible” para la literatura.

La Real Academia Galega (RAG) ha expresado su hondo pesar por el desenlace del creador de “algunos de los mayores éxitos de las letras gallegas del siglo XXI”.

El escritor y periodista Manuel Rivas ha suscrito, en recuerdo de Villar, “yo, como el mar, no quería morir” (”eu, coma o mar, non quería morrer”). El cineasta Jorge Coira ha ahondado en que “hoy el mundo es un sitio más triste” y el músico Iván Ferreiro ha recordado las “maravillosas” e “interesantes” charlas compartidas. Nacido en 1971, Domingo Villar saltó a la fama con la creación del personaje Leo Caldas, protagonista de la trilogía “Ollos de auga”, “A praia dos afogados” y “O último barco”.