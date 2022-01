Fallece en León el hombre más viejo del mundo, iba a cumplir 113 años

León. El leonés Saturnino de la Fuente, que el próximo 12 de febrero iba a cumplir 113 años y estaba considerado el hombre más viejo del mundo desde septiembre de 2021, falleció este martes en su domicilio de la avenida Fleming de la capital leonesa, según informaron a la agencia Efe fuentes familiares.

La muerte le ha sobrevenido “sobre las once de la mañana, poco después de desayunar, cuando había empezado a respirar fuerte y en unos segundos se apagó como una vela”, detalló su yerno, Bernardo Marcos.

De la Fuente había recibido el 10 de septiembre de 2021, a sus 112 años y 211 días, el reconocimiento del Guinness World Records como el hombre más viejo de mundo, después de que el puertorriqueño Emilio Flores falleciera unos días antes con su misma edad. Emilio Flores y Saturnino de la Fuente se disputaron el título de hombre más longevo del mundo durante unos meses, ya que, pese a que el puertorriqueño afirmó haber nacido unos meses antes, no contaba con documentación oficial de su nacimiento. Se debe a que en aquella época en algunas ocasiones no se registraba a los bebés o había errores en su certificación. Incluso en el DNI del leonés aparece que nació el 12 de febrero de 1909, pero lo hizo el día 8, según ha recordado a Efe su yerno. Lo registraron cuatro días más tarde, una costumbre habitual entonces para evitar el papeleo si el bebé moría en una época en la que muchos recién nacidos no salían adelante.

Saturnino de la Fuente nació durante el reinado de Alfonso XIII, vivió la dictadura de Primo de Rivera, conoció la II República y sufrió la Guerra Civil. No combatió en la contienda porque no daba la talla, pero sí se intervino su fábrica de calzado. DEP efe