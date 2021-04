Feijóo destaca la disculpa ofrecida por el presentador de ‘Land Rober’

Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la disculpa “sentida y explícita” por parte de Roberto Vilar, presentador del programa Land Rober Tunai Show que se emite en la TVG los jueves quien, “no solo no estuvo acertado, sino francamente desacertado”.

De este modo ha aludido al supuesto caso de acoso destapado por el testimonio de una espectadora en el espacio semanal Land Rober Tunai Show, uno de los programas estrella del canal autonómico TVG conducido por el humorista Roberto Vilar.

Vilar pidió disculpas al día siguiente en otro programa del canal público autonómico por no haber sabido reconocer un caso de supuesto acoso al tratar el tema de un chico de 27 años que quería volver con su ex, de 20.

“Perdón”, “Me servirá para estar muy atento”, “No estaba lo suficientemente en alerta”, fueron las explicaciones del presentador, que se vio superado por la emoción y se puso a llorar. La joven, sentada entre el público, rechazó ver a su expareja y entre sollozos contó su versión, que no era la de una segunda oportunidad. “¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder a todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás”. Roberto Vilar entonces le informó de que no sabía nada y admitió su torpeza, para añadir que al menos esa falta de reflejos había servido para que ella explicase una realidad que por desgracia es muy habitual y que no debería estar pasando.

Este caso ha generado una gran polémica política y también en redes sociales, con colectivos como Xornalistas Galegas que han pedido la creación de un departamento de género en los medios para evitar la difusión de contenidos machistas.

Para Núñez Feijóo, “cada uno es responsable de lo que dice y de lo que hace” y ha destacado que “cuando una persona dice o hace algo no correcto le honra que se disculpe de forma explícita”.

Además de destacar las disculpas de Vilar por su comportamiento “desacertado”, el presidente gallego ha condenado “actitudes machistas de otras personas, sean actores, periodistas o políticos que en algunos casos no solo no se disculpan, sino que insisten”, informa Efe.

