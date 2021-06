Feijóo gaba a labor do eido educativo no curso “máis difícil”

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enxalzou e agradeceu onte o labor de toda a comunidade educativa para afrontar un curso inédito e excepcional, “o máis difícil da nosa historia”, aseverou, en relación á COVID.

“Grazas aos profesores, ao persoal non docente, aos alumnos e ás familias”, precisou, salientando que nun inicio de curso moi complexo, todos os centros educativos galegos estiveron á altura do reto, mantendo a presencialidade desde o primeiro día ata o final, salvo no caso dalgún gromo nalgunha aula concreta. Durante o acto inaugural da XIII xornada dos Clubs de Lectura, onde entregou o premio Club de Lectura 2021 á escritora Eva Mejuto, Feijóo quixo resaltar tamén o compromiso da Xunta con este obxectivo, a través dunha importante partida económica de máis de 162 millóns de euros adicionais para, entre moitas outras accións, reforzar o servizo de limpeza e de comedor, prover de máscaras hixiénicas e ampliar a partida de gastos de funcionamento dos centros escolares públicos para afrontar as medidas contra a COVID.

Así mesmo, referiuse á posta en marcha dun Plan de ensino virtual que permitise continuar as clases a distancia se a pandemia o esixía e que se demostrou especialmente útil nas ensinanzas de réxime especial -conservatorios e escolas de idiomas- con 35.000 persoas conectadas.

“E seguiremos traballando e desenvolvendo no próximo curso novas actuacións”, dixo, destacando o Plan Recupera, unha estratexia para blindar a calidade e equidade do sistema, a través do reforzo das aprendizaxes afectadas pola pandemia, “e que contarán con profesorado específico”; ou o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, unha iniciativa pioneira que busca reforzar o novo modelo de colexios e institutos na etapa poscovid, “onde os espazos terán moito que ver para mellorar a calidade das aulas”.

de cultura e coñecemento

Ao longo da súa intervención, resaltou ademais o esforzo e a implicación dos docentes para potenciar os Clubs de Lectura, conseguindo que, a pesar da covid, participasen 233 centros educativos e 10.100 alumnos, artellando diversas alternativas presenciais e en liña.

Logo de poñer en valor esta actividade que potencia o carácter socializador e o pensamento crítico do alumno, Feijóo garantiu o apoio da Xunta á promoción desta actividade. E concluíu recordando que o Goberno galego leva anos reforzando o papel das bibliotecas nos centros de ensino, co fin de convertelas en espazos de encontro cultural e de coñecemento, abertos aos novos retos da sociedade como a tecnoloxía ou a ciencia. Deste xeito, entre as ferramentas para logralo, referiuse ao Plan Lía que, neste 2021, contará con orzamento de tres millóns de euros.