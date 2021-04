Feijóo participou no acto de entrega dos premios de Galicia Ártabra 2021

REVISTA. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou onte a aposta da Xunta por un Ferrol con máis e mellores servizos, a través de proxectos como a renovación do Hospital Público ou o Plan Rexurbe, que permitirá rehabilitar 19 inmobles cun orzamento de 10 millóns de euros. Nesta liña, e no acto de entrega dos premios de Galicia Ártabra, referiuse aos premiados como exemplo de que a cidade departamental e a súa comarca contan con persoas e institucións dispostas a construír unha cidade mellor en todos os eidos: cultural, deportivo, económico e social. Ao respecto, gabou as traxectorias da Asociación Cultural e Recreativa Rancho das Rendilheiras dá Praça de Vila do Conde, da Sociedade Artística Ferrolá e da Editorial Embora, destacando que todas comparten a convicción de que a cultura non é un territorio estreito nin excluínte, senón que é un gran espazo de acollida do que todos podemos formar parte. “Un compromiso que asumimos desde a Xunta”, dixo, referíndose a iniciativas como a colaboración co Concello no impulso da candidatura do Ferrol da Ilustración a Patrimonio Mundial. E valorou tamén que un dos premios recaese na Área Sanitaria de Ferrol e nos seus 31 puntos de saúde e consultorio. REDACCIÓN